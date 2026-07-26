به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور، در راستای تجلیل ار عملکرد نیرو‌های مسلح و پیگیری مستمر وظایف نظارتی یگان‌های نظامی مستقر در استان هرمزگان، وارد بندرعباس شد.

این سفر که با هدف تقدیر از عملکرد درخشان نیرو‌های مسلح و جانفشانی این نیرو‌ها و همچنین نظارت بر عملکرد آنان در عرصه‌های مختلف انجام شده، بخشی از برنامه‌های راهبردی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح برای تقویت حاکمیت قانون در یگان‌های عملیاتی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در جریان این سفر، از یگان‌های نظامی و واحد‌های عملیاتی مستقر در استان هرمزگان بازدید کرد و ضمن ابلاغ سلام رئیس قوه قضاییه، از تلاش‌های گسترده و مجاهدت‌های صورت گرفته توسط فرماندهان نیرو‌های مسلح و نیرو‌های تحت امر ایشان در جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.

این سفر نشان دهنده همدلی و همراهی دستگاه قضا و نیرو‌های مسلح در میدان جنگ و ناکام گذاشتن دشمنان قسم خورده ملت در رسیدن به اهداف شوم و پلیدشان است.

گفتنی است، این اولین بازدید یک مقام قضایی در زمان حملات دشمن آمریکایی صهیونی به جنوب کشور و بندرعباس است. رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور در این بازدیدها، سلام گرم رئیس قوه قضاییه را به فرماندهان و رزمندگان مستقر در جنوب کشور ابلاغ کرد.