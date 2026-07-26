خدائیان:
هدف سازمان بازرسی ارائه هشدارهای بهموقع برای پیشگیری از بروز مشکلات است
آیین تکریم و معارفه معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی و سرپرست اداره کل روابط عمومی و همکاریهای بینالمللی سازمان بازرسی برگزار شد.
به گزارش ایلنابه نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ذبیحالله خدائیان، در آیین تکریم و معارفه معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی و سرپرست اداره کل روابط عمومی و همکاریهای بینالمللی سازمان بازرسی، با تشریح جایگاه استراتژیک معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی، اظهار داشت: این معاونت مسئولیت نظارت بر حیاتیترین دستگاههای حاکمیتی کشور را بر عهده دارد؛ مجموعههایی که هر یک گستره وسیعی از خدمات را پوشش میدهند و امنیت، ثبات و انسجام ملی کشور به عملکرد صحیح و دقیق آنها وابسته است.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر دشواری مأموریت این معاونت اظهار داشت: نظارت بر دستگاههای تحت نظارت معاونت سیاسی و قضایی به دلیل جایگاه ویژه و حساسیت مأموریتهایشان، نیازمند توازنی دقیق است؛ بهگونهای که از یک سو تعاملی سازنده برای کمک به نهادها برقرار شود و از سوی دیگر، در صورت مشاهده هرگونه ایراد یا انحراف، تذکرات لازم و برخورد قانونی بهطور جدی صورت گیرد.
وی در ادامه با قدردانی از بازرسان و سربازرسان این معاونت، آنان را نیروهایی باتجربه توصیف کرد و افزود: در هر دستگاهی باید با نگاه مثبت وارد شد تا قضاوتی منصفانه و بیطرفانه شکل گیرد و هدف ما کمک به دستگاهها، شناسایی آسیبها و ارائه هشدارهای بهموقع برای پیشگیری از بروز مشکلات است.
خدائیان در بخشی از سخنان خود به اهمیت اطلاعرسانی درباره عملکرد سازمان پرداخت و با اشاره به رهنمودهای رهبر شهید (ره) در دیدارهای مختلف با مسئولان قضایی، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی یکی از مهمترین بخشهای قوه قضائیه است و لازم است دستاوردهای سازمان بهموقع و بهدرستی برای افکار عمومی تبیین گردد.
وی افزود: اطلاعرسانی درباره برخی آسیبها و اقدامات اصلاحی، میتواند از وقوع بسیاری از تخلفات و سوءجریانها در جامعه پیشگیری کند.
رئیس سازمان بازرسی ابراز امیدواری کرد که اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین المللی، زمینه انعکاس مناسب عملکرد همکاران را فراهم نماید.
در ادامه این مراسم، خدائیان ضمن تقدیر از زحمات احمد رحمانیان، هاشم کارگر را به عنوان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور معرفی کرد.
وی همچنین اشکان میرمحمدی را با حفظ سمت مشاور رسانهای و سخنگوی سازمان، به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و همکاریهای بینالمللی معارفه کرد.
گفتنی است در ابتدای این مراسم، رحمانیان گزارشی از عملکرد ۱۰ ماهه خود در دوران سرپرستی معاونت سیاسی و قضایی ارائه کرد و در ادامه، مدیران جدید منصوب شده، برنامههای خود را برای مسئولیتهای جدید تشریح کردند.