دیدار رئیس قوه قضاییه با آیتالله نوری همدانی
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در دفتر آیتالله نوری همدانی با این مرجع تقلید دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، آیتالله نوری همدانی در این دیدار ضمن تبریک انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به عنوان رئیس قوه قضاییه، خطاب به وی گفت: انتصاب مجدد شما به سمت ریاست قوه قضاییه، نشاندهنده اعتماد رهبر معظم انقلاب و همچنین تعهد و شایستگیتان است؛ من بر حَسب شناخت سالیان طولانی، شما را انسانی خدوم، متدین و موفق میدانم که طی سالیان اخیر تحولات خوبی را در دستگاه قضایی کشور ایجاد کردهاید؛ این تحول به ویژه در استان قم بسیار ملموس است. آقای موسوی رئیس کل دادگستری استان قم نیز انسانی بسیار متخلق و شایسته است.
آیتالله نوری همدانی در ادامه ضمن تاکید بر تکریم هرچه بیشتر مردم و ارباب رجوع در محاکم و مراجع قضایی، گفت: قوه قضاییه آخرین پناهگاه مردم است و مردم در اوج مشکلات و گرفتاریهای خود به این نهاد مراجعه میکنند.
این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه جامعهای که عدالت در آن برقرار نباشد جامعه اسلامی تلقی نمیشود، گفت: قوه قضاییه باید اهتمام داشته باشد که به بهترین شکل ممکن از حقوق مردم دفاع کند و با کسانی که با اقداماتشان اقتصاد مردم را به مخاطره میاندازند و امنیت جامعه را مخدوش میسازند، برخوردی جدی داشته باشد.
آیتالله نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وحدت امروز سران قوا پشت سر رهبر معظم انقلاب، امری بسیار اثرگذار و ارزشمند است، گفت: امروز ما در مقابل خبیثترین دشمنان عالَم قرار داریم و هر کسی که در این شرایط بر طبل تفرقه بکوبد، به وحدتی که رهبر معظم انقلاب فرمودند خدشه وارد کند و خدمتگزاران این کشور که در صف اول مبارزه هستند و با میدان جهاد همراهی میکنند را تضعیف کند، در واقع به دشمن کمک کرده است؛ البته باید بدانیم نقد منصفانهای که دشمن از آن سوءاستفادهای نکند مانعی ندارد.
در ادامه این دیدار، رئیس قوه قضاییه، پس از استماع بیانات آیتالله نوری همدانی، به بیان نکاتی درباره عمده مسائل و موضوعات پیشروی کشور پرداخت و مشخصاً به برخی از مقولات قضایی و حقوقی اشاره کرد.
رئیس دستگاه قضا در اثنای سخنانش در این دیدار، با اشاره به ارتقاء جایگاه و منزلت ایران در عرصه جهانی بویژه پس از شکست دادن آمریکای متجاوز در جنگ ۴۰ روزه، گفت: در جنگ رمضان ما شخصیتها و سرمایههای گرانقدری را از دست دادیم که در صدر آنان امام شهیدمان، خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) قرار دارد؛ لکن با تمام این تفاسیر، قوای مسلح ما در میدان و مردم ما در خیابان، حقیقتاً مجاهدت جانانه کردن و ظفر و نصر را به یاری خداوند برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند.
رئیس عدلیه، عنوان کرد: ما کارگزاران و مسئولان نظام، مسئولیت خطیری را برعهده داریم و برای پیشبرد این مسئولیت خطیر، نیازمند و محتاج دعای خیر و ارشادات و راهنماییهای مراجع عظام و علما و مساعدت همه دلسوزان انقلاب هستیم.
قاضیالقضات با اشاره به مقولهی تحکیم وحدت خاطرنشان کرد: تحکیم وحدت ملی، از جمله مقولات مورد تأکید رهبری معظم انقلاب است؛ آحاد جامعه و همه کارگزارن نظام و خادمان مردم باید خود را ملتزم به حفظ و تحکیم وحدت ملی بدانند و از هر آنچه بوی تفرقه و انشقاق میدهد، جداً اجتناب و احتراز کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ضمن تاکید بر مقولهی گسترش عدالت اظهار کرد: ما وفق وظیفه و مسئولیت شرعی و قانونی خود، به دنبال تحقق و بسط عدالت در همه ساحات و شؤون حکمرانی و زیست اجتماعی مردم هستیم. در این مسیر، ما دست یاری خود را به سوی همگان دراز کردهایم و طالب آن هستیم تا برای نیل به این مقصود، از همه ظرفیتهای مردمی و نخبگانی در کشور استفاده کنیم و همافزایی قوا را در راستای عدالتگستری، مضاعف کنیم.
رئیس قوه قضاییه به موضوع فسادستیزی نیز گریزی زد و گفت: در حوزهی فسادزدایی، ریشهکن کردن فساد و مقابله با بسترهای فسادزا، اقدامات مطلوبی در قوه قضاییه با همکاری و مساعدت سایر قوا صورت گرفته است؛ لکن ما نیاز داریم تا بر حجم، وسعت و عمق این اقدامات بیفزاییم و به مقصود نهایی و مطلوب جامعه اسلامی در عرصهی ریشهکن کردن فساد، نائل آییم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقتضائات دوره جدید تحول و تعالی در عدلیه، گفت: ما برای تحقق اهداف و برنامههای خود در عدلیه در راستای عدالتگستری، مقابله با بسترهای فسادزا و توسعه خدماترسانیهای حقوقی و قضایی به مردم، ابتکارات و تدابیری را در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه، به کار خواهیم بست و در این مسیر، برخی تغییرات مدیریتی رخ خواهد داد؛ البته این تغییرات به هیچ وجه به معنای آن نیست که مدیر تودیعشده، در عمل به وظایفش ناموفق بوده است؛ بلکه هدف، استفاده از تجارب و تخصصهای مدیر جدید برای دسترسی هر چه سریعتر مجموعه و سازمان متبوع، به اهداف تعیینشده در سند روزآمد شدهی تحول و تعالی عدلیه است.