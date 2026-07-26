برگزاری آیین بدرقه زائران اربعین حسینی(ع)

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین بدرقه زائران اربعین حسینی(ع) امروز با حضور امیر سرتیپ علیرضا شیخ معاون اجرایی ارتش و حجت الاسلام والمسلمین احمد دهدار رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد آجا در جوار مزار شهدای گمنام ستاد فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

حجت‌الاسلام دهدار در آیین بدرقه زائران، با تبیین فلسفه قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و جایگاه اربعین، این اجتماع عظیم را جلوه‌ای از ماندگاری نهضت عاشورا و تحقق اراده الهی دانست.

وی با اشاره به تلاش دشمنان اهل‌بیت(ع) در طول تاریخ برای محو نام و یاد امام حسین(ع) اظهار داشت: با وجود همه دشمنی‌ها، تخریب مکرر حرم مطهر و تلاش برای از بین بردن آثار نهضت عاشورا، اراده الهی بر ماندگاری نام و راه سیدالشهدا(ع) تعلق گرفت و امروز کنگره عظیم اربعین، تجلی این وعده الهی است.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش با بیان اینکه اجتماع میلیونی اربعین از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های مردمی جهان به شمار می‌رود، افزود: عشق به امام حسین(ع) هر ساله میلیون‌ها زائر از کشورهای مختلف جهان را در کربلای معلی گرد هم می‌آورد و این حضور باشکوه، نشان‌دهنده نفوذ و تأثیر جهانی فرهنگ عاشورا است.

وی با استناد به فرازی از زیارت اربعین، فلسفه قیام امام حسین(ع) را نجات انسان‌ها از گمراهی و جهالت عنوان کرد و گفت: سیدالشهدا(ع) جان خود را در راه خدا تقدیم کرد تا بندگان را از ضلالت و تاریکی رهایی بخشد و همین اخلاص، رمز جاودانگی نهضت عاشورا و الهام‌بخش بودن آن در طول تاریخ است.

حجت‌الاسلام دهدار همچنین از ایثار و مهمان‌نوازی مردم عراق در خدمت‌رسانی به زائران اربعین قدردانی کرد و آن را جلوه‌ای از عشق و ارادت به اهل‌بیت(ع) دانست.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش در پایان با توصیه به زائران برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از فرصت معنوی اربعین، بر انجام این زیارت با معرفت، اخلاص، صبر و تحمل سختی‌های مسیر تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که این سفر معنوی، مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد و زمینه‌ساز رشد معنوی و تقویت پیوند با مکتب سیدالشهدا(ع) باشد.

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