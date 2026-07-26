پزشکیان با اشاره به ثبت جهانی الموت:
میراثفرهنگی میتواند ما را با همه تفاوتهایمان کنار هم بنشاند
رئیسجمهوری در پی ثبت جهانی «الموت و استحکامات وابسته»، را بهرسمیتشناختن بخشی از تاریخ متنوع و مشترک ایران دانست.
به گزاش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی به شرح زیر است:
«ثبت جهانی الموت، بهرسمیتشناختن بخشی از تاریخ متنوع و مشترک ایران است. میراثفرهنگی میتواند ما را با همه تفاوتهایمان کنار هم بنشاند و یادآوری کند که ایران متعلق به همه ایرانیان است.»
همچنین علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور هم در پیامی نوشت:
«میراث زمانی به سرمایه اجتماعی تبدیل میشود که مردم خود را در روایت آن ببینند.
ثبت جهانی الموت بهرسمیتشناختن یکی از فصلهای متنوع تاریخ ایران است؛ فرصتی برای نزدیکترشدن روایتها، تقویت احساس تعلق و ساختن آیندهای که همه ایرانیان در آن سهم داشته باشند.»
الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت هم در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به ثبت جهانی این اثر تاریخی نوشت: ثبت جهانی قلعه الموت تنها یک خبر فرهنگی نیست، بلکه فرصتی برای روایت ایران آنگونه که هست؛ سرزمینی با تاریخی متکثر، مردمی مقاوم و تمدنی که در دل تهدیدها، حیات، دانایی و هویت خود را حفظ کرده است.
وی با تأکید بر ظرفیتهای فرهنگی و هویتی این اثر تاریخی افزود: امروز الموت میتواند به یکی از روایتهای مشترک وحدت ملی برای ایران تبدیل شود؛ روایتی که ریشه در تاریخ، فرهنگ و تمدن این سرزمین دارد و میتواند تصویری واقعی از ایران را به جهانیان ارائه کند.