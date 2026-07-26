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واکنش نماینده مجلس به اولین جلسه علنی مجازی؛

قالیباف را متهم به کودتا کردند اما صبر کرد و موانع قانونگذاری را برداشت

قالیباف را متهم به کودتا کردند اما صبر کرد و موانع قانونگذاری را برداشت
کد خبر : 1818746
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نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در واکنش به برگزاری اولین جلسه قانونگذاری مجازی مجلس گفت: رییس مجلس و بخش های اجرایی چند ماه متهم به کودتا شدند اما صبر کردند و برای برداشتن موانع از پیش پای قانونگذاری ضمن رعایت الزمات امنیتی تلاش های علمی و اجرایی فراوانی برای پیشبرد امور ملت و نظام اتخاذ کردند.

به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی  در فضای مجازی نوشت: امروز یکی از روزهای جدی و نوین  مجلس در چند ماهه اخیر بود؛ همه آمده بودند؛ لایحه مقابله با جنایتکاران جنگی علیه ایرانیان که نوعی لبیک به فرمان امام مجتبی خامنه ای هم بود در صحن قرار گرفت، جناب نیکزاد و هیئت رئیسه هم مجلس را سفت و سخت و خوب اداره کردند؛ حتی غایبان جلسه هم که به هر دلیلی فرصت حضور نیافتند اعلام شدند.

زارعی ادامه داد: نطق های آتشین هم داشتیم؛ بخصوص یکی از نمایندگان تهرانی طرفدار تحصن که امروز با دلسوزی علیه سنتکام و اسراییل پیشنهادی الحاقی به دستور کار اصلی داشت و حتی در بیانش از جاده ی انصاف خارج شده و برچسب های نادرست خیانت به دولت راجع به لایحه بالا هم وارد کرد اما چون پیشنهادش علیه تروریست ها درست بود رآی دادم؛  ما باید بین  منتقدانِ دلسوز و غیر دلسوز و نمایندگان تجزیه طلب اجتماعی تفاوت قائل شویم؛ چون وقتی پای دشمن خارجی و تروریست ها وسط باشد باید همه با هم باشیم و به فرمان امام مجتبی حفظه الله از تجزیه طلبی اجتماعی دست بر داریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان یادآور شد: به هرحال از تلاش های دکتر قالیباف و امور فناوری و اموراجرایی و کمیسیون آیین نامه تشکر می کنم چند ماه متهم به کودتا شدند اما صبر کردند و برای برداشتن موانع از پیش پای قانونگذاری ضمن رعایت الزمات امنیتی تلاش های علمی و اجرایی فراوانی برای پیشبرد امور ملت و نظام اتخاذ کردند.

طیب الله انفاسکم‌

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