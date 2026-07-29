شریعتی در گفتوگو با ایلنا:
پلهای آسیبدیده بازسازی و دوباره وارد مدار بهرهبرداری شدند/تکلیف وزارت راه، بنیاد مسکن و شهرداری کاملاً روشن است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تشریح آخرین وضعیت بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، از تعیین نقشه راه میان وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرداریها برای بازسازی مناطق آسیبدیده خبر داد و تأکید کرد که علاوه بر پیگیری حقوقی خسارتها از آمریکا و اسرائیل، بازسازی زیرساختها باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین و استانداردهای روز انجام شود.
غلامرضا شریعتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره بازسازیهای صورت گرفته هم در جنگ دوازده روزه و هم جنگ رمضان گفت: بعد از جنگ دوازده روزه برای بحث بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ، جلسات مختلفی را کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری کلانشهر تهران داشتیم. در این جلسات، درباره چگونگی کار و مسئولیتی که هر یک از این نهادها، اعم از وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرداری و اقداماتی که باید انجام دهند صحبت کردیم و تقسیم وظیفه صورت گرفت.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جلسات بعد از جنگ دوازده روزه برای بازسازی واحدها و سایر امکان تخریب شده، بیان کرد: سقف کمکهایی که میبایست برای یک واحد که تخریب شده یا احیاناً آنهایی که نیاز به بازسازی داشتند، تعیین شد و در آنجا هم مورد تصویب قرار گرفت که هر نهاد چه وظیفهای دارد. دولت هم با همه وجود پای کار آمد. البته باید تاکید کنم همین اقدامات برای جنگ رمضان هم صورت گرفت و همه نهادها، سازمانها، دستگاهها و دولت اینجا هم پای کار آمدند.
وی با بیان اینکه اکنون تکلیف دستگاههای ما در بنیاد مسکن و وزارت راه کاملاً روشن است که چه اقدامی باید انجام دهند، گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم به محض اینکه جایی نیاز به بازسازی و یا ساخت دارد شناسایی انجام میشود، باتوجه به این که تکلیف این سه سازمان یعنی وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرداری در قبالشان روشن است که برای یک واحد مسکونی چه وظیفهای باید انجام دهند، فوراً بحث تعهد، بازسازی یا احیاناً پرداخت خسارتی که باید به املاک انجام شود، آغاز میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اکنون نقشه راه کاملاً روشن در برابر وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرداری قرار دارد؛ لذا کشور، پس از جنگ ۱۲ روزه، از حالت بلاتکلیفی برای بحث بازسازی خارج شده است و اگر، خدایی ناکرده، این وضعیت (جنگ رمضان) ادامه پیدا کند، کاملاً تکلیف مأموریت این سازمانها روشن است که چگونه این کار را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: در داخل کشور، وظیفه ما به عنوان خادمان ملت در کمیسیون عمران این بود که امروز از ناحیه مردم مطالبهگری کنیم. تا آنجا که مطلع هستیم، هم شهرداری تهران و هم وزارت راه و شهرسازی، تکلیفشان در هر نقطه کشور روشن است و در حال انجام وظایف خود هستند.
شریعتی درباره این که رئیسجمهور در سخنانی تأکید کرده است حمله به زیرساختهای کشور و خسارت به زیرساختها باید از طریق مراجع بینالمللی پیگیری شود، گفت: حتماً همینطور است و ما باید حملات دشمن به زیرساختهای کشور را از طریق مراجع و مجامع بینالمللی پیگیری کنیم تا ضمن ثبت رسمی این اقدامات، زمینه مطالبه حقوق ملت، جبران خسارتها و پاسخگو کردن عاملان این حملات هم فراهم شود.
وی تأکید کرد: ما یک وظیفه در داخل کشور داریم که باید خرابیهای ناشی از حملات دشمن را بازسازی کنیم و یا بسازیم؛ ما هیچگاه مردم عزیز خودمان را در مقابل مشکلاتی که به وجود آمده است، بیپناه رها نکردهایم و با استفاده از همه ظرفیتهای اجرایی، فنی و اعتباری، روند بازسازی را با سرعت و دقت دنبال خواهیم کرد تا زندگی مردم هرچه سریعتر به شرایط عادی بازگردد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات نمایندگان برای پیگیری خسارات ناشی از جنگهای تحمیلی توسط آمریکا و اسرائیل به کشورمان، عنوان کرد: ما در مجلس قانونی را تصویب کردهایم که خسارتهایی را که رژیم منحوس صهیونیستی، آمریکای جنایتکار و همدستانشان در کشور ایجاد کردهاند، باید پرداخت کنند و مسئولیت کامل جبران این خسارتها بر عهده آنان است و این موضوع از مسیرهای حقوقی و بینالمللی با جدیت دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در جلسه وبیناری خود درباره لایحه یک فوریتی که دولت آن را آورده بود و قبلاً فوریتش در مجلس تصویب شده بود، درباره این موضوع بحث کرد. نسبت به تأمین خسارت از کسانی که علیه کشورمان این جنایت را مرتکب شدهاند، مطالبهگری میکنیم.
شریعتی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی ما حتماً به نمایندگی از ملت ایران موظف به پیگیری این موضوع است و انشاءالله تا ریال به ریال این خسارت را باید از کسانی که به هر نحوی در ایجاد این خسارت مؤثر بودهاند، مطالبه کنیم تا پاسخگو باشند و این خسارت را جبران کنند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره اینکه بحثی که در خصوص بازسازیها مطرح میشود، این است که میگویند در بازسازی زیرساختها باید فناوری و شیوههای نوین به کار گرفته شود، این چگونه میتواند اتفاق بیفتد و چه تأثیری میتواند داشته باشد، عنوان کرد: طبعاً احتمال دارد تعدادی از زیرساختها که امروز با حملات دشمن برایشان مشکل پیش آمده، مربوط به دهههای گذشته باشد؛ با توجه به شرایط روز، تکنولوژی روز و فناوریهایی که آن زمان وجود داشته، این زیرساختها ساخته شدهاند و باید در فرآیند بازسازی، از فناوریهای پیشرفتهتر، مصالح نوین و استانداردهای بهروز مهندسی برای افزایش کیفیت، ایمنی و بهرهوری استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: حال که بحث بازسازیها مطرح است، باید توجه داشته باشیم که در این عصر و زمان، هم فناوریهای نوظهور وارد عرصه ساختوساز شدهاند و هم شیوهها و سازههای جدیدی ایجاد شدهاند. طبعاً مهندسان ما و متولیان بخش ساختوساز حتماً باید از این فناوریهای نو استفاده کنند و با بهرهگیری از دانش روز، استانداردهای فنی و مصالح نوین، کیفیت اجرای پروژهها را ارتقا دهند تا علاوه بر افزایش ایمنی و دوام ساختمانها، سرعت اجرای طرحهای بازسازی هم به شکل محسوسی بهبود یابد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: استفاده از تکنولوژیهای به روز علاوه بر این که هم سرعت کار را افزایش میدهد، هم از نظر ظاهر، معماری و شهرسازی، محیطی را که ساختوساز در آن انجام میشود زیباتر میکند، دوام کار را هم بیشتر میکند. این امر حتماً مورد تأکید کمیسیون عمران هم بوده است و در جلساتی که با متولیان پس از جنگ داشتیم، بر این مسئله تأکید شد و دولت ملزم شده است از فناوریهای روز استفاده کند.
وی درباره آخرین وضعیت بازسازی زیرساختهایی که در حملات دشمن تخریب شدند و اینکه این بازسازیها اکنون در چه مرحلهای قرار دارد، گفت: شریانهایی که متأسفانه در جریان حملات دشمن آسیب دیده و بمباران شده بودند، بلافاصله با پیشبینی مسیرهای جایگزین از سوی وزارت راه و شهرسازی، راهآهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حملونقل جادهای و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، به چرخه خدمترسانی بازگشتند. همچنین، بازسازی برخی پلهایی که امکان ترمیم و بهرهبرداری مجدد آنها در کوتاهترین زمان وجود داشت، با سرعت انجام شد و این پلها بار دیگر در اختیار مردم و شبکه حملونقل کشور قرار گرفتهاند.