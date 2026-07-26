شهادت رهبرمان مبعثی برای استقامت و استکبارستیزی در جهان است

نبوی اظهار داشت که بارزترین ویژگی امام شهید، جامعیّت ایشان در تمامی ابعاد وجودی یک عالم دینی آگاه و مسلط بر زمان بود؛ به‌گونه‌ای که عدالت، شجاعت، مدارا با مردم، مهربانی، تقوا و خداترسی در عالی‌ترین مراتب آن در سیرۀ ایشان تجلّی یافت.

وی افزود: شخصیت ایشان، آمیزه‌ای از عرصه‌های متنوعِ فرهنگی، علمی، فنی، هنری، سیاست‌ورزی مدبّرانه و اقتصاددان راهگشا بود؛ به‌گونه‌ای که سیاست‌های اقتصادیِ ایشان همچنان به عنوان نسخه‌ای کارآمد برای حلّ معضلات اقتصادی کشور مطرح است.

عضو مجمع تشخیص، با اشاره به مقولۀ «مردم‌شناسی و مردم‌داری توأم با قاطعیت رهبر شهید انقلاب»، تصریح کرد: تمامی این اوصاف در وجود مبارک امام شهید یکجا جمع بود؛ در محراب عبادت، عارفی کامل و در صحنۀ سیاست، سیاست‌مداری مدبّر و دقیق و در میدان نبرد، پشتوانۀ استوار ملت ایران بودند.

نبوی در ادامه خاطرنشان کرد: توفیق داشتیم که از نزدیک شاهد باشیم ایشان مشورت‌های دریافتی از مجمع تشخیص را با دقّت تمام بررسی و تکمیل می‌کردند و در قالب سیاست‌های کلی نظام، ابلاغ می‌فرمودند.

به تصریح وی، با ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلا ساختاری میان قانون‌گذاری، نظارت و اجرا، با همّت بلند ایشان کامل و چرخۀ نظام، متکامل گردید و یادگارهای ایشان در قالب سیاست‌های کلی، می‌تواند برای شکوفایی کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، راهگشا باشد.

این عضو مجمع تشخیص، با تأکید بر ابعاد فقهی و اجتهادی امام شهید، گفت: ایشان عالمی دینی بود که بر تاریخ اسلام، تاریخ تشیّع و ابعادِ مختلف دین احاطۀ کامل داشت؛ اجتهادی به‌روز و راهبردهایی دقیق در هر زمینه ترسیم می‌کرد و با شجاعت و اقتدار، آنها را پیگیری می‌نمود. به اعتراف تحلیلگران، رهبری ایشان سبب شد ایران عزیز در دوران ایشان به نقطه‌ اوج عظمت و اقتدار برسد.

نبوی با اشاره به واقعه‌ شهادت ایشان، آن را مبعثی برای استقامت و استکبارستیزی گسترده در ایران، جبهۀ مقاومت و جهان دانست و این میراث گرانبها را برای رهبر جدید انقلاب، سرمایه‌ای عظیم توصیف کرد.

وی در ادامه، به تبیین فلسفۀ تشییع رهبر شهید انقلاب (به معنای مشایعت و همراهی) پرداخت و گفت: تعلیمات امام شهید در پایداری بر استقلال و آزادی، موجب شد مردم قدردان ایران و سایر کشورهای جبهۀ مقاومت به میدان آیند و این تشییع بی‌سابقه در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا رقم بخورد. این تشییع که در تاریخ نظیر نداشت، نشان داد که وجدان‌های آگاه، به ویژه در ایران، به میدان آمدند تا اعلام کنند که امام شهید، آنان را برای آماده‌سازی زمینۀ ظهور حضرت حجّت (عج) مبعوث کرده است.

نبوی تأکید کرد: این تشییع عظیم، در حقیقت، نوعی قدردانی از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای بود و پیام روشنی برای آمریکا و اسرائیل داشت؛ اینکه ملت ایران با این مشایعت باشکوه، اعلام کردند که «شیعۀ مکتب امام شهید» هستند و «خون‌خواهی مظلوم»، مهم‌ترین پیام این رویداد تاریخی بود.

به گفته وی، «یالثارات‌الحسین» در این تشییع، با «یالثاراتِ خامنه‌ای» همراه شد و جبهۀ مقاومت اعلام کرد که گریبان آمریکا و اسرائیل را رها نخواهد کرد و انتقام الهی، دامن مستکبران تاریخ را خواهد گرفت.

وی در پایان، با اشاره به پیام رهبری انقلاب در تقدیر از حضور مردم، آن را پیامی عاشورایی توصیف کرد و گفت: به برکت خون امام شهید، مردم به درجه‌ای از آگاهی و ایثار رسیدند که تاریخ را ورق خواهند زد و این واقعه، نقطه‌عطفی برای ظهور عدالت در تراز انسان کامل در سطح زمین خواهد بود.