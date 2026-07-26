سرلشکر صفوی:
نیروهای مسلح ایران صحنه جنگ را تغییر دادند
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه نیروهای مسلح با بهرهگیری از ابتکارات جدید و تغییر صحنه نبرد، معادلات دشمنان را تحت تأثیر قرار دادهاند، گفت: مقاومت ملت ایران و جبهه مقاومت، نقشی تعیینکننده در تحولات آینده منطقه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، سرلشکر «سید یحیی صفوی» در آیین رونمایی از دستخط رهبر معظم انقلاب اسلامی (رئیسجمهور وقت) که در جریان بازدید تاریخی از بیمارستان صحرایی حضرت علیبنابیطالب (ع) و عیادت از مجروحان جنگ در چهارم مرداد سال ۱۳۶۷ به نگارش درآمد، اظهار داشت: هدف از برگزاری چنین نشستهایی انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان است. نسل جوان امروز که دوران جنگ تحمیلی هشتساله را تجربه نکردهاند، باید بدانند پزشکان، کادر درمانی، رانندگان آمبولانسها و همه نیروهای پشتیبانی در دوران دفاع مقدس چه حماسه بزرگی آفریدند؛ حماسهای که نمونه آن در تاریخ جنگهای جهان کمنظیر است.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: هدف دیگر این نشستها، شناخت ارزشهای انسانی و روحیه مقاومتی است که ملت ایران را به ملتی تاریخساز تبدیل کرده است.
وی با اشاره به وضعیت کشور در زمان آغاز جنگ تحمیلی هشتساله گفت: شهریور ۱۳۵۹ که جنگ آغاز شد، کشور در شرایط دشواری قرار داشت. نه ارتش آمادگی کامل داشت و نه سپاه پاسداران مسئولیت مشخصی در حوزه جنگ بر عهده داشت. جنگ بهصورت غافلگیرانه آغاز شده بود و تعدادی از شهرهای مرزی کشور از جمله خرمشهر، سوسنگرد، مهران، دهلران، گیلانغرب و قصرشیرین با بحران مواجه شده بودند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا افزود: در آن شرایط، ساختار مشخصی برای اداره جنگ وجود نداشت، روحیهها تضعیف شده بود و وضعیت سیاسی کشور نیز شرایط خاصی داشت. در چنین وضعیتی، شهید آیتالله خامنهای بهعنوان نماینده امام خمینی (ره) در شورای عالی دفاع وارد میدان شدند و با حضور در جبههها، در کنار رزمندگان و نیروهای مردمی به تقویت روحیه آنان پرداختند.
سرلشکر صفوی با اشاره به حضور رهبر شهید انقلاب اسلامی در مناطق عملیاتی اظهار داشت: ایشان در خطوط مقدم حضور پیدا میکردند و در هشت سال دفاع مقدس همواره با رزمندگان همراه بودند. حضور ایشان در جبههها نقش مهمی در افزایش روحیه نیروهای سپاه و بسیج داشت.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا همچنین به مشکلات تجهیزاتی نیروهای ایرانی در ماههای نخست جنگ اشاره کرد و گفت: در روزهای ابتدایی جنگ، حتی بسیاری از نیروهای سپاه تجهیزات کافی نداشتند و کمبود سلاح و امکانات وجود داشت؛ اما با حضور فرماندهان و مسئولان در میدان نبرد، روحیه مقاومت شکل گرفت.
سرلشکر صفوی ادامه داد: در اواخر جنگ نیز شرایط بسیار دشواری پیش آمد؛ از فروردین تا تیرماه ۱۳۶۷ مجموعهای از اتفاقات تلخ رخ داد که از جمله آن میتوان به حملات گسترده عراق، استفاده رژیم بعثی از سلاحهای شیمیایی و ورود مستقیم آمریکا به درگیریهای خلیج فارس اشاره کرد.
سرلشکر صفوی، در روایت خاطراتی از روزهای پایانی دفاع مقدس، به شرایط حساس پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و آخرین تلاشهای دشمن بعثی برای تغییر معادلات جنگ پرداخت.
وی با اشاره به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ اظهار داشت: ما قطعنامه را در تیرماه سال ۱۳۶۷ پذیرفته بودیم، اما رژیم بعثی عراق بار دیگر دست به حمله زد. به گمان من در روزهای پایانی تیرماه، عراقیها برای بازپسگیری خرمشهر وارد عمل شدند تا بتوانند با ایجاد یک برگ برنده در میدان، در مذاکرات سیاسی امتیاز بیشتری کسب کنند.
سرلشکر صفوی ادامه داد: همزمان منافقین نیز از غرب کشور حرکت خود را آغاز کردند و شرایط کشور بسیار حساس و آشفته شد. در این مقطع، دشمن فشار زیادی وارد کرد و برخی مناطق در معرض تهدید قرار گرفتند.
وی با اشاره به دغدغههای حضرت آیتالله خامنهای در آن روزها گفت: حضرت آقا از حضرت امام خمینی (ره) اجازه گرفتند تا در مناطق عملیاتی حضور پیدا کنند، اما امام (ره) ابتدا اجازه نمیدادند؛ چراکه نسبت به سلامتی ایشان نگران بودند. حتی حضرت آقا قصد داشتند به استان ایلام و مناطق مرزی بروند، اما حضرت امام (ره) همواره مراقب ایشان بودند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه روزهای پایانی جنگ شرایط دشواری داشت، افزود: واقعیت این بود که در پایان جنگ، وضعیت نیروها بسیار متفاوت شده بود و بخشی از نیروهای بسیجی به دلیل تصور پایان جنگ به شهرهای خود بازگشته بودند. در چنین شرایطی، رهبر شهید انقلاب با حضور در نماز جمعه تهران، مردم را نسبت به حساسیت شرایط آگاه کردند.