به گزارش ایلنا، عباس گودرزی در تشریح جزئیات نشست علنی نمایندگان گفت: نشست امروز یکشنبه (۴ مرداد ماه) از ساعت ۹ صبح با حضور ۲۵۰ نفر از نمایندگان به ریاست علی نیکزاد نایب رییس مجلس و به صورت وبیناری برگزار شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی» مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: در نشست امروز موافقان و مخالفان به تشریح نظرات و دلایل خود پرداختند که در نهایت کلیات لایحه مذکور به تصویب رسید و نمایندگان وارد بررسی جزییات لایحه شدند.

سخنگوی هیات رییسه مجلس با بیان این اینکه در این جلسه گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده شده از شورای نگهبان نیز مورد بررسی قرار گرفت، گفت: پس از بررسی گزارش کمیسیون، این لایحه جهت بررسی بیشتر بار دیگر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد

انتهای پیام/