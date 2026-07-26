نشست ستاد اربعین به ریاست وزیر کشور برگزار شد

به گزارش ایلنا، در این نشست، استانداران استان‌های مرزی کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی نیز به‌صورت وبیناری حضور داشتند و گزارشی از آخرین وضعیت و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تردد زائران اربعین از مرز‌های این استان‌ها ارائه کردند.

ثبت‌نام ۲ میلیون زائر در سماح؛ خروج ۷۵۰ هزار نفر از ۶ مرز زمینی

وزیر کشور با اشاره به آغاز موج تردد زائران اربعین گفت: تاکنون بیش از ۲ میلیون زائر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از ۷۵۰ هزار زائر نیز از ۶ مرز زمینی کشور خارج شده‌اند.

اسکندر مؤمنی در نشست ستاد اربعین با قدردانی از تلاش دستگاه‌های مختلف و استانداران استان‌های مرزی برای خدمت‌رسانی به زائران، گفت: گزارش‌های ارائه‌شده از آمادگی دستگاه‌ها برای برگزاری مراسم اربعین، امیدوارکننده است. بیش از ۳ هزار موکب ایرانی در دو سوی مرز‌های ایران و عراق برای خدمت‌رسانی به زائران آمادگی کامل دارند و علاوه بر این، موکب‌های فراوان عراقی و موکب‌های کوچک مردمی و خانگی نیز در مسیر‌های تردد زائران فعال هستند.

وزیر کشور با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با مسئولان عراقی برای پذیرایی از زائران ایرانی، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، تاکنون بیش از ۲ میلیون زائر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از ۷۵۰ هزار زائر از ابتدای سفر از ۶ مرز زمینی کشور خارج شده‌اند.

مؤمنی، فعالیت اتاق عملیات مشترک ایران و عراق را یکی از نقاط قوت برنامه‌ریزی اربعین دانست و اظهار کرد: این اتاق با استفاده از تجربه سال گذشته تشکیل و فعال شده است تا با هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، تردد زائران تسهیل و زمان توقف در مرز‌ها به حداقل برسد.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین وسایل حمل‌ونقل، سوخت و آب مورد نیاز زائران، گفت: با توجه به اوج بازگشت زائران از روز اربعین و روز‌های پس از آن، دستگاه‌های مسئول باید به تعهدات خود در زمینه تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمل کنند.

وزیر کشور همچنین با اشاره به گرمای هوا و ضرورت کاهش زمان توقف زائران در مسیر، افزود: تأمین سلامت و ایمنی زائران اولویت نخست است و دستگاه‌هایی مانند اورژانس و هلال احمر نیز برای ارائه خدمات به زائران آمادگی کامل دارند.

مؤمنی همچنین بر ضرورت تسهیل حضور زائران غیرایرانی در مراسم اربعین تأکید کرد و گفت: زائرانی از کشور‌های مختلف از جمله آذربایجان، ترکیه، عراق و پاکستان برای حضور در مراسم اربعین در ایران هستند و دستگاه‌های مسئول باید هماهنگی‌های لازم را برای تسهیل حضور آنان انجام دهند.