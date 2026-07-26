امیر سرتیپ اکرمینیا:
تجهیزات پدافندی جدیدی وارد ارتش شده است
سخنگوی ارتش گفت: آتشبس ۳ ماهه فرصت خوبی برای تقویت بنیه دفاعی ایران بود. سامانههای ما تعمیر شده و تجهیزات جدیدی به ویژه در حوزه پدافندی وارد سازمان رزم ارتش کردیم.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ محمد اکرمینیا گفت: آمریکا با محدودیت استفاده از مهمات پدافندی و موشکی روبهرو شده است. ما فرودگاههای منطقه را برای آمریکاییها ناامن کردهایم.
او گفت: در این دوره از جنگ، راهبرد بازدارندگی تلافیجویانه را پیش گرفتیم تا آمریکا به مفاد تفاهمنامه اسلامآباد تمیکن کند. با توقف حملات دشمن، عملیات تلافیجویانه ایران فعلا متوقف شده است.
سخنگوی ارتش گفت: سرعت و دقت در پاسخگویی ما بالاتر رفته و روی مراکز راداری و پشتیبانی دشمن تمرکز داشتهایم.
امیر سرتیپ محمد اکرمینیا گفت: آمریکاییها دچار یک جور استیصال شدهاند و چندان راهبردهایشان مشخص نیست. این در عملکرد سنتکام و اظهارنظرهای مقاماتشان مشخص است.
او گفت: دشمن ممکن است راهبردها و سناریوهایی را طراحی کرده باشد، اما وضع کنونی برای آمریکاییها مطلوب نیست.
سخنگوی ارتش گفت: به نظر میرسد آمریکا به دنبال راهبرد خروج از جنگ باشد، مگر اینکه صهیونیستها نگذارند. راهبرد عملیات هوایی گسترده یا یک عملیات زمینی از سوی آمریکاییها هم قابل تصور است. ایران برای همه سناریوها آماده است.