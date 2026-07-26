تشریح جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کانون، محمدرضا سلطانی مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این خصوص اظهار داشت: این طرح با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و کارگزاران رسمی به مرحله اجرا رسیده و امکان انجام تمامی مراحل ثبت و ارسال درخواست‌های قضایی را به‌صورت کاملاً برخط (Online) و بدون نیاز به حضور فیزیکی شهروندان در دفاتر فراهم می‌کند.

سیر تحول خدمات قضایی الکترونیک؛ از دو خدمت تا چهار خدمت

سلطانی، گفت: بررسی سیر تحول عناوین خدمات قضایی الکترونیک نشان می‌دهد که در راستای توسعه خدمات الکترونیک قضایی و تسهیل دسترسی شهروندان به مراجع صالح، تنوع عناوین خدماتی ثبت‌شده در سامانه‌ها با رشد چشمگیری همراه بوده است که بر اساس این گزارش، تغییرات ساختاری ارائه خدمات در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

· سال ۱۴۰۴: ارائه خدمات قضایی تنها محدود به دو عنوان اصلی «اظهارنامه» و «لایحه» بود.· سال ۱۴۰۵: با توسعه زیرساخت‌ها، دو خدمت کلیدی دیگر شامل «دادخواست» و «شکواییه» به سامانه اضافه گردید و فرآیند ثبت آن‌ها فعال شد.

جزئیات فرآیند: از احراز هویت تا ارسال به مرجع قضایی

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با تشریح گام‌های این فرآیند هوشمند، اذعان کرد: «شهروندان عزیز از این پس می‌توانند بدون نیاز به خروج از منزل یا محل کار، تمامی مراحل موردنیاز را طی کنند.»

وی فرآیند شش مرحله‌ای این سامانه را به شرح زیر تشریح کرد:

۱. ورود و احراز هویت: شهروند با ورود به پلتفرم رسمی، فرآیند احراز هویت الکترونیکی را طی می‌کند.

۲. بارگذاری مدارک: مستندات، دادخواست یا شکواییه در سامانه بارگذاری و به کارتابل دفتر خدمات قضایی ارسال می‌شود.

۳. بررسی کارشناس دفتر: کارشناس مربوطه مدارک را بررسی می‌کند. در صورت نقص، پرونده برای اصلاح عودت داده می‌شود و در صورت تأیید، پیش‌نویس نهایی صادر می‌گردد.

۴. پرداخت آنلاین هزینه: شناسه پرداخت سامانه «سخا» صادر و هزینه از طریق درگاه‌های بانکی به‌صورت الکترونیکی وصول می‌شود.

۵. امضای الکترونیک: کد امضا از سامانه «عدل‌ایران» صادر و شهروند با وارد کردن آن در پلتفرم، تأیید نهایی را ثبت می‌کند.

۶. ارسال به مرجع قضایی: مدیر دفتر خدمات، درخواست تأییدشده را به معاونت ارجاع قوه قضائیه ارسال می‌کند.

آمار عملکرد پلتفرم‌های همکار در سال ۱۴۰۵ به روایت مدیرعامل

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد پلتفرم‌های همکار در سال ۱۴۰۵، اعلام کرد: «پس از افزودن خدمات دادخواست و شکواییه به سامانه در سال جاری، شاهد استقبال بسیار خوبی از سوی شهروندان بوده‌ایم؛ بر اساس آخرین آمار، پلتفرم محکم‌یار (دفاع شهروندان) با ثبت ۲۱ هزار و ۴۹۶ درخواست، بیشترین سهم را در بین مجموعه‌های همکار داشته است؛ پلتفرم دادگر (دفاتر کل) نیز با ۱۰ هزار و ۸۰۶ درخواست در جایگاه دوم قرار دارد و شرکت پلتفرم دادگر با ۱۸۸ درخواست، سایر موارد را به خود اختصاص داده است و مجموع کل درخواست‌های ثبت‌شده و ارسال‌شده به مراجع صالح قضایی در سال ۱۴۰۵ به عدد ۳۲ هزار و ۴۹۰ مورد می‌رسد که تمامی این درخواست‌ها با موفقیت به مراجع قضایی ارسال شده است؛ این آمار نشان می‌دهد که مسیر هوشمندسازی خدمات قضایی مورد اعتماد و اقبال عمومی قرار گرفته و ما مصمم هستیم این روند را با قدرت ادامه دهیم.»

سلطانی در پایان، با اشاره به اینکه در حال حاضر، میانگین زمان ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و بصورت حضوری حدود ۱۸ دقیقه است اما با بهره‌مندی از سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر، مردم می‌توانند به صورت برخط و در مدت زمان ۱۱ دقیقه ثبت درخواست را انجام دهند، تصریح کرد: هموطنان می‌توانند از طریق وبگاه my.kdke.ir و یا از طریق «عدل ایران» و انتخاب بخش «خدمات نوین قضایی» وارد این سامانه شده و خدمات لازم را دریافت نمایند.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.

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