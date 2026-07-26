خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سلیمی خبر داد:

آمادگی کامل مجلس برای برگزاری جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات

آمادگی کامل مجلس برای برگزاری جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات
کد خبر : 1818604
لینک کوتاه کپی شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس برای برگزاری جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات که در حال حاضر با سرپرست اداره می‌شوند، آمادگی کامل دارد.

به گزارش ایلنا،حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:مجلس برای برگزاری جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات که با سرپرست اداره می‌شوند، آمادگی کامل دارد.

وی ادامه داد: ما برای برگزاری جلسات رأی اعتماد، منتظر نامه معرفی وزرای پیشنهادی از سوی دولت هستیم تا جلسه رأی اعتماد را برگزار کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: در ارتباط با برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه سال ۱۴۰۵، ضرورت دارد اصلاحاتی در این قوانین صورت گیرد که رهبر معظم انقلاب نیز بر لزوم اصلاح قانون برنامه متناسب با شرایط روز کشور تأکید داشته‌اند.

سلیمی خاطرنشان کرد: برای اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه لازم است دولت لایحه ارائه دهد و برای این منظور نیز نامه‌ای از سوی کمیسیون برنامه و بودجه به دولت ارسال شده، اما تاکنون لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: برای ارائه لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم، لازم است دولت گزارش خود از اجرای سال دوم قانون برنامه را به مجلس ارائه دهد تا چالش‌ها، موانع جدید و نیازهای تازه با توجه به شرایط پیش‌ آمده شناسایی و بر اساس آن لایحه تنظیم شود اما تاکنون گزارش اجرای سال دوم برنامه نیز از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل