دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده شهید خطیب

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در منزل شهید والامقام، حجت‌الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب، وزیر شهید اطلاعات، با خانواده معزز آن شهید جنگ رمضان دیدار و گفتگو کرد و آنان را مورد تفقد قرار داد.

رئیس قوه قضاییه در این دیدار صمیمانه، به بیان نکاتی درباب سابقه آشنایی خود با شهید خطیب و ویژگی‌ها و خصایص شخصیتی و مدیریتی آن شهید والامقام پرداخت.

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