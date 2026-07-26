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احتمال شنیدن صدای انفجار در جنوب اصفهان

احتمال شنیدن صدای انفجار در جنوب اصفهان
کد خبر : 1818589
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عملیات انفجار مهمات عمل‌نکرده جنگ تحمیلی سوم در جنوب شهر اصفهان، محدوده کوه صفه، بهارستان انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از انجام عملیات انفجار مهمات عمل‌نکرده جنگ تحمیلی سوم در جنوب شهر اصفهان، محدوده کوه صفه، شهر بهارستان خبر داد.

منصور شیشه‌فروش گفت: عملیات فنی و تخصصی برای انهدام مهمات عمل‌نکرده، امروز توسط تیم‌های فنی و متخصص در بازه زمانی ساعت ۹ صبح تا ۱۳ انجام می‌شود.

بر این اساس با توجه به انفجار‌های کنترل‌شده جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

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