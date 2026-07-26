به گزارش ایلنا،متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



حضرت آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی



خبر درگذشت خواهر مکرمه و مؤمنه‌تان، موجب تأسف و تأثر فراوان شد.



این ضایعه اندوهبار را به جنابعالی، خاندان معظم و معزز و دیگر بازماندگان محترم، صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه، رحمت واسعه و مغفرت الهی، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و صالحان، و برای جنابعالی و سایر داغدیدگان، صبر جمیل، سلامتی، عزت و مزید اجر و ثواب مسئلت دارم.



امید است در این ایام سراسر حزن و اندوه، همزمان با سوگواری ماه صفر و اربعین حضرت سید و سالار شهیدان، اباعبدالله الحسین(ع)، روح آن مرحومه، مشمول الطاف و رحمت بی‌کران الهی قرار گیرد و در جوار رحمت واسعه حق تعالی، با حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران باوفایش محشور و متنعم به رضوان الهی شود.



محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

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