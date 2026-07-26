خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پیامی؛

عارف به آیت‌الله نورمفیدی تسلیت گفت

عارف به آیت‌الله نورمفیدی تسلیت گفت
کد خبر : 1818552
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اول رییس‌جمهور در پیامی به آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، درگذشت خواهر مکرمه ایشان را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا،متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی

خبر درگذشت خواهر مکرمه و مؤمنه‌تان، موجب تأسف و تأثر فراوان شد.

 این ضایعه اندوهبار را به جنابعالی، خاندان معظم و معزز و دیگر بازماندگان محترم، صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه، رحمت واسعه و مغفرت الهی، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و صالحان، و برای جنابعالی و سایر داغدیدگان، صبر جمیل، سلامتی، عزت و مزید اجر و ثواب مسئلت دارم.

امید است در این ایام سراسر حزن و اندوه، همزمان با سوگواری ماه صفر و اربعین حضرت سید و سالار شهیدان، اباعبدالله الحسین(ع)، روح آن مرحومه، مشمول الطاف و رحمت بی‌کران الهی قرار گیرد و در جوار رحمت واسعه حق تعالی، با حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران باوفایش محشور و متنعم به رضوان الهی شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل