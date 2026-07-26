پیام تسلیت رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پی درگذشت هنرمند پیشکسوت، اکبر عبدی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن پیام حجت الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پی درگذشت هنرمند پیشکسوت، زنده‌یاد اکبر عبدی به شرح ذیل است.

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

درگذشت هنرمند مردمی، پیشکسوت و نام‌آشنای سینما و تلویزیون ایران، زنده‌یاد اکبر عبدی، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

این هنرمند توانمند با دهه‌ها حضور مؤثر در عرصه هنر، در کنار خلق آثار ماندگار و ایفای نقش‌های فراموش‌نشدنی، در آثار ارزشمند مرتبط با دفاع مقدس و تاریخ پرافتخار ایران اسلامی نیز حضوری مؤثر داشت و با هنرمندی خود، در تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و میهن‌دوستی نقش‌آفرینی کرد.

حضور ماندگار آن مرحوم در مجموعه فاخر «شوق پرواز» که روایتگر زندگی و مجاهدت‌های شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی، از فرماندهان برجسته نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود، گامی ارزشمند در معرفی یکی از اسطوره‌های ارتش به نسل جوان و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری به شمار می‌آید. همچنین ایفای نقش در آثاری چون «در چشم باد»، «بیدارباش» و «اخراجی‌ها»، برگ دیگری از کارنامه درخشان آن هنرمند در بازنمایی حماسه‌ها و رشادت‌های ملت ایران و رزمندگان دوران دفاع مقدس است.

اینجانب، صمیمانه درگذشت این هنرمند فرهیخته را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور و عموم مردم شریف ایران تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی و همنشینی با اولیای الهی، و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.