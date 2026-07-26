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سفر رئیس قوه قضاییه به استان قم

سفر رئیس قوه قضاییه به استان قم
کد خبر : 1818479
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رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در حرم حضرت معصومه (س)، بارگاه مطهر کریمه اهل بیت علیهم‌السلام را زیارت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، صبح امروز یکشنبه ۴ مرداد در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در حرم حضرت معصومه (س)، بارگاه مطهر کریمه اهل‌بیت علیهم‌السلام را زیارت کرد.

رئیس قوه قضاییه در ضمن زیارت مرقد حضرت فاطمه معصومه (س)، با تعدادی از زوار نیز به گفت‌و‌گو پرداخت و از نزدیک و بدون واسطه مسائل آنها را استماع کرد. 

رئیس قوه قضاییه ضمن زیارت مقبره تعدادی از علمای مدفون در محوطه حرم مطهر حضرت معصومه (س)، بر مزار برخی شهدای جنگ تحمیلی اخیر حاضر شد و نسبت به مقام شامخ آنها ادای احترام کرد.

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