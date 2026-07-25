سخنگوی ارتش:
تقریباً تمام زیرساختهای آمریکا در اربیل نابود شده است
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: آسیبهای جدی به پایگاههای امریکا وارد کردیم و بخش بزرگی از این پایگاهها از نظر عملیاتی توان اجرایی ندارند مخصوصاً در اربیل عراق که تقریبا تمام زیرساختهای آمریکا نابود شد.
به گزارش ایلنا، سرتیپ محمد اکرمینیا شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت: آسیبهای جدی به پایگاههای امریکا وارد کردیم و بخش بزرگی از این پایگاهها از نظر عملیاتی توان اجرایی ندارند مخصوصاً در اربیل عراق که تقریبا تمام زیرساختهای آمریکا نابود شده و همینطور ضد انقلاب هم توان عملیات ندارند.
وی با اشاره توان نظامی آمریکا برای بازسازی خود از طریق منطقه آسیای غربی، جنوب اروپا و مدیترانه گفت: در هر صورت ما این آمادگی را داریم اگر این جنگ ادامه پیدا کند باز مثل گذشته به همین شکل عملیاتهای خودمان را ادامه دهیم و تا زمانی که آمریکاییها متوجه شوند که با تجاوز نمیتوانند اراده خودشان را به ملت ایران تحمیل کنند.
سخنگوی ارتش گفت: در انتهای جنگ ۴۰ روزه از پهپادهای جدید رونمایی کردیم. حالا اگر لازم شد بعداً مشخصات آنها را منتشر میکنیم. الان از پهپادهای پیشرفتهتر از آرش ۲ هم استفاده میکنیم که هم قدرت تخریبش بالاتر است و هم هم دقتش و بردش بیشتر است که تا الان مشخصات این پهپاد رو اعلام نکردیم.
سرتیپ اکرمینیا گفت: توانستیم در فرصتی که از آتش بس ایجاد شد و البته از انتهای جنگ، خیلی از تجهیزات مان که مورد هدف قرار گرفته بود را به چرخه عملیات برگردانیم و این کار واقعاً انجام شد.
وی ادامه داد: یک سری تجهیزات جدید هم وارد کردیم که قابلیتهای خیلی خوبی به ما داد و واقعا فضایی کشور را به طور نسبی به نسبت جنگ ۴۰ روزه برای دشمن ناامنتر کرد.
سخنگوی ارتش تاکید کرد: هیچ کشوری نمیتواند ادعا کند که فضای کشورش صد در صد امن است حتی در خود آمریکا هر از گاهی هواپیمای ناشناسی از جایی وارد میشود حتی در محوطه کاخ سفید هم میرود.