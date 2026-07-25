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رایزنی تلفنی عراقچی و «کالاس» در مورد حمله اوکراین به یک کشتی تجاری ایران

رایزنی تلفنی عراقچی و «کالاس» در مورد حمله اوکراین به یک کشتی تجاری ایران
کد خبر : 1818458
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سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کردند .

به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه ایران در این تماس تلفنی، ضمن محکومیت شدید و  قاطعانه حمله نظامی رژیم اوکراین به یک شناور تجاری جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر، خواستار واکنش قاطع شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی و پاسخگو کردن عاملان و حامیان این اقدام جنایتکارانه شد.

طرفین همچنین با اشاره به تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز متعاقب پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات آمریکا علیه ایران، بر ضرورت اتخاذ ابتکارات دیپلماتیک برای مدیریت تنش ها تأکید کردند.

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