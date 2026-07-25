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محکومیت شدید تعرض نظامی اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر

محکومیت شدید تعرض نظامی اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر
کد خبر : 1818437
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وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام رژیم اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر در بامداد شنبه ۳ مرداد که موجب انفجار کشتی و شهادت یک ملوان و زخمی شدن یک نفر دیگر شد را به شدت محکوم می‌کند.

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام رژیم اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر در بامداد شنبه ۳ مرداد که موجب انفجار کشتی و شهادت یک ملوان و زخمی شدن یک نفر دیگر شد را به شدت محکوم می‌کند. این اقدام، نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه است که می‌تواند آتش جنگ را بیش از پیش شعله‌ور کرده و گسترش دهد.

تعرض رژیم اوکراین به شناور تجاری ایران در دریای خزر که صراحتا از سوی رئیس آن رژیم مورد اذعان قرار گرفته است، نشانه تداوم رویکرد غیرمنطقی و خصمانه رژیم اوکراین نسبت به جمهوری اسلامی ایران است.

جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه هیچ‌گاه در منازعه بین روسیه - اوکراین مداخله‌ نداشته است، توجه شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای اروپایی و همه اعضای سازمان ملل را به این واقعیت آشکار جلب می‌کند که رژیم اوکراین با حمله به شناور تجاری ایران نه تنها مرتکب تخلف بین‌المللی شد، بلکه به شیوه‌ای خطرناک، در پی گسترش آتش جنگ و نا‌امنی است.

هر طرفی که دغدغه صلح و امنیت در شرق اروپا و مناطق پیرامونی دارد، باید در قبال این اقدام خطرناک رژیم اوکراین موضع مسئولانه‌ای اتخاذ نموده و هیات‌حاکمه اوکراین را به‌خاطر این اقدام مجرمانه و تحریک‌آمیز پاسخگو کند.

جمهوری اسلامی ایران وفق اصول و قواعد بنیادین حقوق بین الملل به‌ویژه اصل دفاع مشروع، در دفاع از منافع و امنیت ملی خود تردید نخواهد کرد. بدیهی است مسئولیت پیامدهای ناشی از ماجراجویی رئیس رژیم اوکراین، برعهده آن رژیم و حامیان و محرکان آن خواهد بود.

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