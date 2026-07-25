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پیام تسلیت امیر دریادار سیاری به مناسبت درگذشت مرحوم پرفسور فکر آزاد

پیام تسلیت امیر دریادار سیاری به مناسبت درگذشت مرحوم پرفسور فکر آزاد
کد خبر : 1818430
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معاون هماهنگ کننده ارتش با صدور پیامی درگذشت مرحوم پرفسور رضا فکر آزاد را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن پیام تسلیت امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت درگذشت مرحوم پرفسور دکتر رضا فکر آزاد به این شرح است. 

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ () کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ، وَیَبْقَی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَام (

) سوره الرحمن ۲۶ – ۲۷(

خانواده محترم و معزی مرحوم جناب آقای پرفسور دکتر رضا فکر آزاد

سلام علیکم؛ 

خبر در گذشت استاد فرزانه، پژوهشگر و دانشمند فرهیخته و عضو خدوم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مرحوم پرفسور دکتر رضا فکر آزاد، موجب تاثر و اندوه فراوان گردید. 

آن مرحوم، عمر گرانبهای خویش را در مسیر اعتلای دانش، تربیت سرمایه‌های انسانی، گسترش مرزهای علوم پزشکی و دندانپزشکی و ارتقای جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین المللی سپری نموده و با پشتکار، نوآوری و تعهد علمی، نامی ماندگار از خود در جامعه علمی کشور و جهان بر جای گذاشت. 

کسب افتخار نایب رئیسی انجمن جهانی لیزر تراپی به عنوان نخستین پژوهشگر ایرانی، انتخاب به عنوان سه دانشمند برتر جهان در حوزه لیزر و بیوفوتونیک دندانپزشکی از سوی انجمن بین المللی تحقیقات دندانپزشکی و نیز نقش بی‌بدیل ایشان در پایه‌گذاری، تدوین و تصویب دوره فلوشیب توسعه علوم پزشکی لیزر در دندانپزشکی، تنها بخشی از کارنامه این استاد فرزانه است که نشان از جایگاه رفیع علمی، آینده‌نگری و اثرگذاری ماندگار ایشان در پیشرفت دانش و فناوری‌های نوین پزشکی و دندانپزشکی دارد. 

بی‌تردید خدمات ارزشمند، آثار علمی، حسن خلق، روحیه مسئولیت‌پذیری و اهتمام خالصانه آن مرحوم در تربیت نسل‌های متعدد از دانشجویان و پژوهشگران، میراثی گرانسنگ و سرمایه‌ای ماندگار برای ارتش جمهوری اسلامی ایران، جامعه دانشگاهی، نظام سلامت کشور و مجامع علمی بین الملل خواهد بود و یاد و نام ایشان همواره در حافظه علمی این سرزمین جاودانه خواهد ماند. 

اینجانب ضمن ابراز همدردی، این مصیبت وارده را به آن خانواده معزز، همکاران، شاگردان و جامعه دانشگاهی ارتش جمهوری اسلامی ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه ذات اقدس الهی برای آن مرحوم مغفور، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای آن خانواده محترم و سایر بازماندگان، صبر جزیل و اجر عظیم مسئلت مینمایم. 

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار دکتر حبیب الله سیاری

 
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