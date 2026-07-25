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سخنگوی سپاه:

طی ۱۵ روز نبرد ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را منهدم کردیم

طی ۱۵ روز نبرد ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را منهدم کردیم
کد خبر : 1818417
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پایگاه اطلاع رسانی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی به نقل از سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران به انهدام ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی طی ۱۵ روز نبرد (از ۱۷ تیر تا ۳۱ تیر)اشاره کرد.

 به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی،سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران با اعلام این خبر افزود: طی ۱۵ روز نبرد (از ۱۷ تیر تا ۳۱ تیر)، نیروهای مسلح ایران ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین و در حالی که در پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مستقر بودند، منهدم کردند.

 

وی افزود: در حملات ایران، همچنان ۱۷ پهپاد شناسایی و عملیاتی (که ۸ پهپاد آکبند بودند)، یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ در داخل شلتر، یک هواپیمای P۸، یک هواپیمای ترابری C۱۷، و ۸ هواپیمای سوخت رسان منهدم شدند.

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