طی ۱۵ روز نبرد ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را منهدم کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی،سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران با اعلام این خبر افزود: طی ۱۵ روز نبرد (از ۱۷ تیر تا ۳۱ تیر)، نیروهای مسلح ایران ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین و در حالی که در پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مستقر بودند، منهدم کردند.

وی افزود: در حملات ایران، همچنان ۱۷ پهپاد شناسایی و عملیاتی (که ۸ پهپاد آکبند بودند)، یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ در داخل شلتر، یک هواپیمای P۸، یک هواپیمای ترابری C۱۷، و ۸ هواپیمای سوخت رسان منهدم شدند.

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