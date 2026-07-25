سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح کرد؛
ضرورت اجرای کامل نقشه راه یمن برای پایاندادن به رنج مردم یمن
سخنگوی وزارت امور خارجه، با ابراز نگرانی شدید از تنشهای اخیر میان عربستان سعودی و یمن، بر ضرورت بازگشت به گفتوگو و اجرای کامل نقشه راه مورد توافق به عنوان تنها راه پایانبخشیدن به رنجهای مردم یمن تأکید کرد و خواستار رفع کامل محاصره و محدودیتهای ورود کالاهای اساسی و سوخت شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با ابراز نگرانی شدید از تنشهای اخیر میان عربستان سعودی و یمن، بر ضرورت تلاش برای رسیدن به راه حل عادلانه برای بحران یمن و جلوگیری از تشدید ناامنی و بیثباتی در منطقه تأکید کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه بحران یمن هیچ راهحل نظامی ندارد، بازگشت به مسیر گفتوگو و اجرای کامل نقشه راه مورد توافق را تنها راه پایان دادن به رنجهای مردم یمن و حفظ امنیت و ثبات منطقه دانست.
بقائی همچنین با ابراز نگرانی از تداوم محاصره یمن و استمرار محدودیتها بر ورود کالاهای اساسی، سوخت و خدمات ضروری، این محاصره را عامل بحران انسانی و افزایش مشکلات معیشتی مردم یمن دانست و خواستار رفع کامل محدودیتها و تسهیل دسترسی مردم این کشور به نیازهای اساسی شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سیاستهای مداخلهجویانه و تحریکآمیز آمریکا در منطقه که موجب پیچیدگی بیشتر وضعیت موجود شده است، تأکید کرد که امنیت و ثبات منطقه باید از طریق گفتوگو، همکاری و تفاهم میان کشورهای منطقه تأمین شود.
بقائی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از هرگونه ابتکار سازنده و کمک به پیشبرد گفتوگوها و حلوفصل سیاسی بحران یمن، بر اساس نقشه راه مورد توافق و با هدف کمک به اعاده صلح، امنیت و ثبات پایدار در این کشور حمایت خواهد کرد.