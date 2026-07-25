سید حسن خمینی: حافظه چند نسل ایرانیان، پر از خاطرات رنگارنگ اکبر عبدی است

بسمه تعالی

درگذشت هنرمند باسابقه سینما، تلویزیون و تئاتر، مرحوم اکبر عبدی ضایعه ای بزرگ برای عرصه هنر است. حافظه چند نسل ایرانیان، پر از خاطرات رنگارنگ هنرنمایی های این بازیگر کم نظیر است.

او با حضور حیرت انگیز در نقش های متفاوت، تصویر یک هنرمند توانمند را در ذهن و ضمیر ایرانیان به یادگار گذاشت و فقدان او خسرانی بزرگ برای هنر کشور است.

اینجانب این ضایعه را به عموم ملت ایران، اهالی هنر و خانواده مرحوم عبدی تسلیت می گویم و رحمت و مغفرت الهی برای برای او خواستارم.

سید حسن خمینی

۳ مرداد ۱۴۰۵