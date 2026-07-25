تنگه هرمز تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان با تأکید بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز گفت: امنیت این آبراه راهبردی با حضور مقتدرانه نیروهای مسلح کشور تأمین می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: این آبراه تحت سلطه و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و حق حاکمیت کشورمان بر تنگه هرمز به‌طور کامل اعمال می‌شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران در برابر زورگویی‌های آمریکا به هیچ‌وجه کوتاه نخواهد آمد و همه نیروهای مسلح کشور برای تأمین امنیت عبور و مرور کشتی‌ها در این آبراه آمادگی کامل دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان گفت: کشتی‌ها باید در مسیرهایی که براساس قوانین بین‌المللی و مقررات تعیین‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است، تردد کنند تا با هیچ‌گونه خطری مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه تنگه هرمز آبراهی مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و کشور عمان است، افزود: هیچ کشوری حق دخالت در این آبراه را ندارد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمام توان از آن دفاع خواهند کرد و اجازه عبور اجباری و برخلاف مقررات را به هیچ شناوری نخواهند.