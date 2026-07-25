«در جنگ رمضان، دشمن با حمله به زیرساخت‌ها، ۴۲۰۰ مگاوات از توان تولید برق کشور را هدف قرار داد. در حالی که تصور می‌شد شرایط غیرقابل کنترل باشد، وزارت نیرو با انجام تعمیرات جهادی و مردم با صرفه‌جویی ۲۰۰۰ مگاواتی، تأمین برق جنوب کشور را میسر کردند.

این یعنی وفاق ملی، برای ایران؛ یعنی هم‌افزایی دولت و ملت در کنار یکدیگر. مسیر سخت مدیریت مصرف، همچنان تا پایان تابستان ادامه دارد.»