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حضرتی:

تأمین برق استان‌های جنوبی با صرفه‌جویی ۲۰۰۰ مگاواتی مردم میسر شد

تأمین برق استان‌های جنوبی با صرفه‌جویی ۲۰۰۰ مگاواتی مردم میسر شد
کد خبر : 1818389
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رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به آسیب ۴۲۰۰ مگاواتی به توان تولید برق کشور در جریان «جنگ رمضان» تأکید کرد: تعمیرات جهادی وزارت نیرو و صرفه‌جویی ۲۰۰۰ مگاواتی مردم، تأمین برق جنوب کشور را ممکن ساخت.

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«در جنگ رمضان، دشمن با حمله به زیرساخت‌ها، ۴۲۰۰ مگاوات از توان تولید برق کشور را هدف قرار داد. در حالی که تصور می‌شد شرایط غیرقابل کنترل باشد، وزارت نیرو با انجام تعمیرات جهادی و مردم با صرفه‌جویی ۲۰۰۰ مگاواتی، تأمین برق جنوب کشور را میسر کردند.

این یعنی وفاق ملی، برای ایران؛ یعنی هم‌افزایی دولت و ملت در کنار یکدیگر. مسیر سخت مدیریت مصرف، همچنان تا پایان تابستان ادامه دارد.»

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