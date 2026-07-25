به گزارش ایلنا، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اربعین، جلوه‌ای از «عدالت بدون مرز» در نتیجه استفاده از فناوری اطلاعات و خدمت‌رسانی بی‌وقفه است. زائران اربعین حسینی و ایرانیان خارج از کشور می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز و از طریق نسخه بین‌الملل درگاه «عدل ایران» به نشانی international.adliran.ir به خدمات قضایی دسترسی داشته باشند و امور قضایی خود را پیگیری نمایند.

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