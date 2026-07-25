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کاظمی فرد:

دسترسی ۲۴ ساعته زائران اربعین حسینی به خدمات قضایی از طریق نسخه بین‌الملل «عدل ایران»

دسترسی ۲۴ ساعته زائران اربعین حسینی به خدمات قضایی از طریق نسخه بین‌الملل «عدل ایران»
کد خبر : 1818375
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رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: زائران اربعین حسینی و ایرانیان خارج از کشور می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز و از طریق نسخه بین‌الملل درگاه «عدل ایران» به خدمات قضایی دسترسی داشته باشند.

به گزارش ایلنا، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اربعین، جلوه‌ای از «عدالت بدون مرز» در نتیجه استفاده از فناوری اطلاعات و خدمت‌رسانی بی‌وقفه است. زائران اربعین حسینی و ایرانیان خارج از کشور می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز و از طریق نسخه بین‌الملل درگاه «عدل ایران» به نشانی international.adliran.ir به خدمات قضایی دسترسی داشته باشند و امور قضایی خود را پیگیری نمایند.

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