به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، صبح امروز (شنبه) در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و سازمان جمعیت هلال‌احمر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، امام خامنه‌ای شهید و شهدا، برای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت کرد و از تلاش‌های جهادی و ایثارگرانه امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر در سراسر کشور قدردانی کرد.

سردار کارگر در ادامه با اشاره به نقش‌آفرینی مردم ایران در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی با عنایت خداوند متعال، الهام از اسلام ناب محمدی (ص) و مکتب اهل‌بیت (ع)، به‌ویژه با الگوگیری از حماسه عاشورا و با معماری امام خمینی (ره) و مهندسی امام خامنه‌ای شهید، و حضور و پشتیبانی ملت بزرگ ایران به‌عنوان یک نظام الهی شکل گرفت و توانست در مقابل ستمگران عالم و مستکبرین جهان بایستد و از بشریت، اسلام و حقوق مستضعفین جهان دفاع کند و سربلند باشد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت افزود: این ملت روز و شب برای دفاع از اسلام و ایران عزیز در همه عرصه‌ها حضور دارد و حماسه می‌آفریند؛ این مردم تربیت‌یافته انقلاب اسلامی و امامین انقلاب هستند. مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) نیز ثمره این شجره طیبه و تربیت‌یافته مکتب خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید است.

سردار کارگر با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی در وضعیت شکست و بن‌بست قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: آمریکای جنایتکار و حامیان آن امروز در باتلاق و مخمصه عجیبی گرفتار شده‌اند و نمی‌دانند چه کنند و نه راه پس دارند و نه راه پیش. شکست مفتضحانه آنها در جنگ‌های اخیر، به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان، برای آمریکا و رژیم صهیونیستی رسوایی تاریخی به همراه داشته است.

وی بیان داشت: دشمنان تلاش می‌کنند با پرچم دروغین پیروزی از این شکست‌ها خارج شوند، اما ملت‌های خودشان، مردم ایران و حتی طرفدارانشان نیز این ادعا را نمی‌پذیرند و آنان را شکست‌خورده می‌دانند.

سردار کارگر با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور ملعون و جنایتکار آمریکا به‌دنبال «صلح از طریق قدرت» است، گفت: ملت بزرگ ایران و رزمندگان اسلام این آرزو را برای دشمنان حرام و تلخ کرده‌اند و ان‌شاءالله دشمن این آرزو را با مرگ خود و هم‌پیمانانشان به گور خواهد برد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت ملی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در این دنیا سربلند و سرافراز باشیم، باید قدرتمند باشیم. هرگاه قدرت بازدارندگی داشته باشیم، کسی به ما حمله نمی‌کند. ما باید در همه ابعاد نظامی، علمی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را تقویت کنیم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفت: به حول و قوه الهی، با رهبری مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم بزرگ ایران، آینده ایران بسیار درخشان است و من به آینده بسیار امیدوارم. جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان یک بُعد از ایران قوی و مستحکم را به جهان نشان داد و دشمنان ان‌شاءالله دنیا ابعاد دیگر آن را نیز خواهد دید.

سردار کارگر در ادامه این نشست با قدردانی از تلاش‌های جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، این مجموعه را نهادی انقلابی، مردمی و برآمده از انقلاب اسلامی توصیف کرد و افزود: هلال‌احمر امروز در ایران نهادی است همانند سپاه پاسداران، بسیج و جهاد سازندگی که در بستر انقلاب اسلامی متولد شده و در همه صحنه‌ها حضوری مؤثر و فعال دارد.

وی با اشاره به تفاوت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با ساختار پیش از انقلاب افزود: هلال‌احمر امروز با «شیر و خورشید» قبل از انقلاب متفاوت است و توفیقات آن در داخل و حتی در سطح جهانی زبانزد عام و خاص است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با بیان اینکه تجارب هلال‌احمر باید ثبت و به دانش تبدیل شود، اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم در هلال‌احمر سازوکاری برای ثبت تجربه‌ها ایجاد شود تا این تجارب به دانش، راهبرد، تاکتیک و تکنیک تبدیل شده و در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مورد استفاده قرار گیرد. به اعتقاد من، حتی ایجاد رشته دانشگاهی، دانشکده یا مدرسه عالی برای هلال‌احمر در کشور ضروری است.

وی تأکید کرد: هلال‌احمر می‌تواند مبدع برخی تکنیک‌ها در سطح جهانی باشد و اگر تجارب این مجموعه به شکل علمی ثبت و نظام‌مند شود، ارزش بسیار زیادی خواهد داشت.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به همکاری این بنیاد با دستگاه‌های مختلف کشور گفت: ما در بنیاد به مجموعه هلال‌احمر افتخار می‌کنیم و به برادر بزرگوارم آقای دکتر کولیوند و همه مسئولان و کارکنان این مجموعه عرض می‌کنیم که آماده همکاری هستیم تا اسناد، مدارک و تجارب هلال‌احمر به سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت در بنیاد منتقل شود و برای همیشه در تاریخ بماند.

سردار کارگر افزود: مسئولیت ثبت و حفظ اسناد دفاع مقدس در کشور بر عهده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت است و هم اکنون از ارتش، سپاه، فراجا و سایر دستگاه‌های دولتی نیز این اسناد در حال گردآوری و ثبت است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان گفت: در این جنگ‌ها هلال‌احمر خوش درخشید. در هر صحنه‌ای که نیروهای ما با دوستان هلال‌احمر هماهنگ بودند، همکاری بسیار خوبی در مستندسازی و امداد صورت گرفت. من خودم از نزدیک حضور هلال‌احمر را دیده‌ام و واقعاً همان روحیه بسیجی، جهادی و انقلابی در این مجموعه مشهود است.