عطریانفر در گفتوگو با ایلنا:
رسانه ملی فراتر از رقابتهای سیاسی عمل کند/ انحصار تصمیمگیری صداوسیما در یک گرایش محدود، «ملی بودن» آن را زیر سؤال میبرد
عضو شورای اطلاعرسانی دولت، با انتقاد از پخش ناقص سخنان مقامات ارشد کشور در صداوسیما، تأکید کرد: رسانهای که با بودجه عمومی اداره میشود باید همه دیدگاههای قانونی را منصفانه منعکس کند و درباره حذف یا تقطیع سخنان مسئولان، به افکار عمومی پاسخگو باشد.
محمد عطریانفر در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه اگر صداوسیما رسانه ملی است، چرا بارها دیدگاههای برخی جریانها، حتی در مواردی سخنان رئیسجمهور یا رئیس مجلس، بهصورت کامل پخش نمیشود یا با حذف بخشهایی همراه است، گفت: از مهمترین سرمایههای هر رسانه عمومی، اعتماد مخاطبان است؛ اعتمادی که در سایه رعایت بیطرفی و انعکاس منصفانه دیدگاههای مختلف شکل میگیرد.
عضو شورای اطلاعرسانی دولت خاطرنشان کرد: هنگامی که سخنان مسئولان ارشد کشور همچون رییسجمهور یا دیگر چهره های سیاسی مسئول، بهطور کامل منعکس نمیشود یا بخشهایی از آن حذف میشود، باید پرسید، معیار چنین تصمیمهایی ازسوی مسئولان صدا وسیما چیست و آیا با مأموریت «رسانه ملی» که درقانون اساسی تعیین وتصویب شده، سازگار است؟
وی با بیان این که صداوسیما از بودجه عمومی استفاده میکند و رئیس آن نیز با حکمی ازسوی بالاترین سطح نظام سیاسی منصوب میشود، عنوان کرد: از این رو، انتظار میرود که این سازمان فراتر از رقابتهای سیاسی عمل کند و همه دیدگاههای سیاسی و قانونی را با رعایت انصاف پوشش دهد. حتی اگر به دلایل حرفهای یا محدودیت زمانی بخشی از یک پیام و یا سخنرانی حذف میشود، این اقدام بر اساس ضوابط روشن، قابل توضیح باشد، نه به گونهای که شائبه برخورد سلیقهای یا سیاسی ایجاد کند.
عطریانفر تاکید کرد: رسانه ملی نباید تنها بازتابدهنده دیدگاههای همسو با مدیریت خود باشد؛ باید آیینه تنوع دیدگاههای موجود در چارچوب قانون باشد. تقویت اعتماد انجاست که مخاطب اطمینان داشته باشد هیچ مقام یا جریان قانونی به دلیل تفاوت دیدگاه، از حق برخورداری از پوشش منصفانه خبری خود محروم نمیشود.
وی در پاسخ به این که معیار این تصمیمها چیست، اظهار داشت: تصمیمات رسانهای، باید بر پایه معیارهای روشن و قابل دفاع اتخاذ شود. اگر بخشی از سخنان یک مقام رسمی یا شخصیت سیاسی حذف یا خلاصه شود، افکار عمومی باید بداند این اقدام بر اساس چه ضابطهای انجام شده است.
عضو شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به این که در رسانه ملی، معیارها نباید وابسته به گرایش سیاسی افراد یا نزدیکی و فاصله آنان با مدیریت سازمان باشد، خاطرنشان کرد: ملاک باید تابع اصول حرفهای مانند رعایت قانون، حفظ امنیت ملی، جلوگیری از نشر مطالب خلاف قانون یا محدودیتهای فنی و زمانی باشد؛ آن هم به شکلی که برای همه افراد و جریانهای قانونی به طور یکسان اعمال شود. علاوه بر این باید مشخص شود چه مرجعی درباره حذف یا تقطیع محتوای سخنان رییس جمهور تصمیم میگیرد. رسانهای که خود را «ملی» میداند، باید بیش از هر نهاد دیگری شفاف عمل کند.
وی خصوص این که چه سازوکاری برای جلوگیری از اعمال سلیقه سیاسی در پخش یا سانسور سخنان مسئولان ارشد کشور در صداوسیما وجود دارد، بیان کرد: وجود سازوکارهای نظارتی و حرفهای برای جلوگیری از اعمال سلیقه سیاسی، بی تردید یک ضرورت است. اگر درباره پخش یا حذف بخشی از سخنان مسئولان ارشد کشور تصمیمگیری میشود، باید مشخص باشد این تصمیم در چه سطحی اتخاذ شده، بر اساس کدام دستورالعمل بوده و چه نهادی بر اجرای صحیح آن نظارت میکند.
عطریانفر خاطرنشان کرد: ضمن آنکه فرصت بررسی شکایتها و اعتراضها از سوی مرجعی بیطرف باید فراهم باشد تا اعتماد عمومی تقویت شود. یکی از راههای کاهش شائبه جانبداری، تدوین و انتشار آییننامههای حرفهای و ارائه گزارشهای دورهای درباره عملکرد رسانه در حوزه پوشش اخبار و سخنرانیهای رسمی است.
وی گفت: رسانه ملی زمانی باید جایگاه مرجع اطلاعرسانی را بدرستی حفظ کند تا مخاطبان مطمئن باشند هیچ فرد یا جریانی، به دلیل تفاوت دیدگاه، با محدودیت رسانهای مواجه نمیشود. تاکید میکنم تقویت سازوکارهای نظارتی تضمینکننده اعتبار رسانه است.
عضو شورای اطلاعرسانی دولت در پاسخ به این که آیا تمرکز تصمیمگیری رسانه ملی در دست یک جریان سیاسی خاص، با مأموریت «رسانه ملی» است درباره لزوم انعکاس دیدگاههای متنوع جامعه، اظهار داشت: عنوان «رسانه ملی» مسئولیتی فراتر از یک رسانه دولتی یا جناحی است. رسانهای که با منابع عمومی اداره میشود، باید نماینده تنوع دیدگاههای جامعه باشد، نه بازتابدهنده نگاه یک جریان سیاسی خاص. اتخاذ تصمیمهای رسانه نباید در اختیار یک گرایش محدود قرار گیرد، چراکه مفهوم «ملی بودن» آن زیرسئوال خواهد رفت.
وی یادآور شد: جامعه ایران از سلایق، گرایشها و تنوع دیدگاه تشکیل شده است. انعکاس این تنوع، در چارچوب قانون، نشانه بلوغ و عامل افزایش سرمایه اجتماعی است. رسانه ملی باید دربرابر اظهارات مقامات و یا گفتوگوهای عمومی ناظر بیطرف باشد. ملی بودن، فارغ از عنوان اداری یک تعهد دائمی به عدالت رسانهای است.
عطریانفر درباره این که وقتی سخنان مقامات رسمی کشور مانند رئیسجمهور یا رئیس مجلس بهطور ناقص پخش میشود، چه نهادی درباره این تصمیم پاسخگو است و بر چه اساسی این کار انجام میشود، گفت: از اصول اساسی حکمرانی مطلوب، پاسخگویی نهادهای عمومی است. چنانچه در رسانه ملی بخشی از سخنان مقامات رسمی کشور حذف یا بهصورت گزینشی منتشر شود، به افکار عمومی باید توضیح داد که این تصمیم توسط چه مرجعی وبر چه مبنای قانونی یا حرفهای اتخاذ شده است.
وی خاطرنشان کرد: طبعا پاسخگو بودن به معنای تضعیف استقلال رسانه نیست؛ نشانه بلوغ نهادی و احترام به حقوق مخاطبان است. رسانهای که از منابع عمومی استفاده میکند، باید درباره تصمیمهای خود توضیح مستند و روشن ارائه دهد.
عضو شورای اطلاعرسانی دولت در خصوص این که چگونه میتوان اعتماد عمومی به صداوسیما را افزایش داد، اگر بخشی از افکار عمومی احساس کند که همه صداها فرصت برابر برای شنیده شدن ندارند، عنوان کرد: برای افزایش اعتماد عمومی، تأکید بر بیطرفی کافی نیست؛ باید شواهد عملی آن نیز دیده شود. رعایت ضوابط و استانداردهای یکسان برای مقامات و همه جریانهای قانونی، ارائه فرصت برابر برای بیان دیدگاهها از جمله اقداماتی است که سرمایه اجتماعی رسانه را افزایش میدهد.
وی بین کرد: اگر بخشی از جامعه احساس کند صدایش کمتر شنیده میشود یا برخی دیدگاهها با محدودیت بیشتری مواجهاند، این احساس ناخوشایند اعتماد عمومی را مخدوش میکند. رسانه ملی زمانی میتواند نقش مرجع اطلاعرسانی و عامل همبستگی اجتماعی را خوب ایفا کند که مسئولان منتخب ملت و قاطبه شهروندان، با هر گرایش سیاسی و اجتماعی، اطمینان داشته باشند فرصت منصفانهای برای شنیده شدن و بازتاب دیدگاههایشان وجود دارد.