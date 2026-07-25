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دبیر شورای عالی امنیت ملی:

شلیک‌های مداوم تا گرفتن انتقام خون کودکان مظلوم میناب و لامرد ادامه دارد

شلیک‌های مداوم تا گرفتن انتقام خون کودکان مظلوم میناب و لامرد ادامه دارد
کد خبر : 1818266
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دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ادامه عملیات نیروهای ایرانی تأکید کرد که هر ستون دود در منطقه، نشان‌دهنده هدف قرار گرفتن مراکز نظامی، امنیتی یا مالی آمریکا است و این حملات تا «تسلیم کامل دشمن» و «انتقام خون کودکان مظلوم میناب و لامرد» ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه خود نوشت: 

هر ستون دود در منطقه، یعنی هدف قرار گرفتن یک مرکز نظامی یا امنیتی و یا مالی آمریکا.

شلیک‌های مداوم و هدفمند رزمندگان ما، تازیانه‌های خشم ملت به پاخاسته ایران است که بر گُرده نظام سلطه فرود می‌آید و تا تسلیم کامل دشمن و گرفتن انتقام خون کودکان مظلوم میناب و لامرد و... ادامه خواهد داشت، به فضل الهی.

 

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