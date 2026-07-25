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قالیباف:

اکبر عبدی حلاوت هنر اصیل را به خانه‌ها آورد

اکبر عبدی حلاوت هنر اصیل را به خانه‌ها آورد
کد خبر : 1818256
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رئیس مجلس شورای اسلامی، با صدور پیامی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون را تسلیت گفت و با تجلیل از شخصیت و کارنامه هنری او، تأکید کرد که صداقت، بیان صریح و خصلت مردمی این بازیگر محبوب، او را به چهره‌ای ماندگار در خاطره جمعی ملت ایران تبدیل کرده است.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت ارتحال اکبر عبدی هنرمند مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون تاکید کرد: صداقت، بیان صریح و خصلت مردمی اکبر عبدی، نه تنها حلاوت هنر اصیل را به خانه‌ها آورد، بلکه او را به عنصری پرنفوذ در خاطره جمعی این ملت بدل ساخت.

متن پیام به این شرح است؛

درگذشت هنرمند برجسته، توانا و محبوب سینما، تئاتر و تلویزیون، مرحوم اکبر عبدی، موجب اندوه و تأسف عمیق اینجانب، جامعه هنری و دوستداران فرهنگ این مرز و بوم گردید.

اکبر عبدی از چهره‌های ماندگاری بود که هنر را با جان و دل از مردم و برای مردم آموخت. او در طول دهه‌ها فعالیت مستمر، با استعدادی کم‌نظیر و انعطافی شگرف در خلق طیف وسیعی از شخصیت‌های کمدی و جدی، آینه‌ای تمام‌نما از سادگی، صمیمیت و روانشناسیِ لایه‌های مختلف جامعه ایرانی را به نمایش گذاشت. صداقت، بیان صریح و خصلت مردمی او، نه تنها حلاوت هنر اصیل را به خانه‌ها آورد، بلکه او را به عنصری پرنفوذ در خاطره جمعی این ملت بدل ساخت.

بی‌شک نقش‌آفرینی‌های بی‌بدیل و خاطره‌ساز او از معصومیت و سادگی «باز هم مدرسه ام دیر شد» تا طنز گزنده و ماندگار «آدم برفی»، و از حضورهای اثرگذار دیگر همچون روحانی عارف خوش سخن «رسوایی» و دیگر نقش ها در آثار کمدی و اجتماعی تا همیشه تاریخ در تارک هنر این کشور خواهد درخشید و جای خالی او به سادگی پر نخواهد شد.

اینجانب ضایعه درگذشت این هنرمند فقید را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور و عموم هنردوستان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران واسعه الهی و همنشینی با صالحان، و برای بازماندگان صبوری و آرامش مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

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