به گزارش ایلنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، در متن مصوبه «تأسیس آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان - پرایما» خطاب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور سازمان برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی فرهنگستان علوم پزشکی سازمان جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان - پرایما آمده است:

ماده واحده «تأسیس آزمایشگاه ملی نخستی سانان - پرایما» که در جلسه ۹۲۱ مورخ ۰۸‌/۰۷‌/۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسات ۵۵۰ و ۵۸۴ شورای معین این شورا و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ جهاد دانشگاهی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

ماده واحده - با استناد به اقدام ملی ۱۴ ذیل راهبرد کلان ۷ مصوبه سند نقشه جامع علمی کشور مبنی بر «ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌های ملی و مراکز خدمات تخصصی در حوزه‌های اولویت‌دار»؛ اقدام‌های ملی ۴، ۹، ۱۰ و ۱۱ سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و اقدام‌های ملی ۳ و ۵ سند راهبردی علوم و فناوری‌های شناختی و نظر به ضرورت پاسخگویی به بخشی از اساسی‌ترین، روزآمدترین و پایه‌ای‌ترین نیازهای جامعه و پیشرفت‌های شگرف و سریع بین‌المللی در زمینه مغزپژوهی، هوش مصنوعی عصب‌پایه، پروتزها و رباتهای تحت کنترل، توسعه ابزارهای نوین درمان بیماری‌های عصبی و سایر نیازهای روزآمد و چندتخصصی مربوط، «آزمایشگاه ملی نخستی سانان» که به‌اختصار «پرایما» نامیده می‌شود، زیر نظر پژوهشگاه رویان و به عنوان یک مرکز علمی - پژوهشی وابسته به جهاد دانشگاهی تأسیس می‌گردد:

تبصره ۱- اساسنامه آزمایشگاه ملی نخستی سانان توسط هیأت‌امنای جهاد دانشگاهی تصویب و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- به منظور مدیریت راهبردی و نظارت بر حسن اجرای مأموریت‌های محوله، شورای راهبری آزمایشگاه ملی نخستی سانان با ترکیب نمایندگان دستگاه‌های مرتبط مشتمل بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، فرهنگستان علوم و فرهنگستان علوم پزشکی و مدیران ذی‌ربط جهاد دانشگاهی با تعیین توسط رئیس جهاد دانشگاهی و با تأیید هیأت امناء جهاددانشگاهی تشکیل می‌گردد.

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