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حضور خطیب زاده در در پنجاهمین سالگرد پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا

حضور خطیب زاده در در پنجاهمین سالگرد پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا
کد خبر : 1818197
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رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در پنجاهمین سالگرد پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا در مانیل حضور یافت.

به گزارش ایلنا، سعید خطیب زاده معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ضمن شرکت به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در پنجاهمین سالگرد پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا (TAC) که در ۲ مرداد ۱۴۰۵ در مانیل برگزار شد، با تنی از چند از وزرای امور خارجه و روسای هیات‌های شرکت کننده ملاقات نمود.

خطیب زاده ضمن سخنرانی و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس، با مقامات حاضر در کنفرانس از جمله لازارو وزیر امور خارجه فیلیپین، کائو کیم دبیرکل اتحادیه آسه آن و وزرای امور خارجه و مقامات حاضر در کنفرانس از جمله وزرای امور خارجه مصر، سنگاپور، میانمار، نروژ و برونئی نیز ملاقات و گفتگو کرد.

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