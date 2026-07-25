احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده بخش خاوران شهرستان ری
فرمانداری ویژه شهرستان ری از اجرای عملیات خنثیسازی و امحاء کنترلشده مهمات عملنکرده در محدوده پیرامونی بخش خاوران خبر داد و خواستار عدم نگرانی شهروندان در صورت شنیده شدن صدای انفجار شد.
به گزارش ایلنا، بنابر اعلام فرمانداری ویژه شهرستان ری، عملیات خنثیسازی و امحاء کنترلشده مهمات عملنکرده امروز شنبه سوم مردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ در محدوده پیرامونی بخش خاوران شهرستان ری انجام میشود.
بر اساس این اطلاعیه، در خلال اجرای این عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در مناطق مجاور وجود دارد، اما این اقدام با رعایت کامل نکات فنی و ایمنی توسط تیمهای خنثیسازی انجام خواهد شد و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.