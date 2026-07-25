مهاجرانی:
زندهیاد اکبر عبدی با بازیهای ماندگارش در حافظه جمعی ایرانیان جاودانه شد
سخنگوی دولت با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: زندهیاد اکبر عبدی با استعداد کمنظیر و نقشآفرینیهای بهیادماندنی، خاطراتی مشترک برای نسلهای مختلف ایرانیان آفرید.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
ایران، یکی از چهرههای ماندگار و مردمی هنر خود را از دست داد.
زندهیاد اکبر عبدی با استعداد کمنظیر و نقشآفرینیهای بهیادماندنی، خاطراتی مشترک برای نسلهای مختلف ایرانیان آفرید.
درگذشت این هنرمند عزیز را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و همه دوستدارانش تسلیت میگویم.