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مهاجرانی:

زنده‌یاد اکبر عبدی با بازی‌های ماندگارش در حافظه جمعی ایرانیان جاودانه شد

زنده‌یاد اکبر عبدی با بازی‌های ماندگارش در حافظه جمعی ایرانیان جاودانه شد
کد خبر : 1818158
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سخنگوی دولت با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: زنده‌یاد اکبر عبدی با استعداد کم‌نظیر و نقش‌آفرینی‌های به‌یادماندنی، خاطراتی مشترک برای نسل‌های مختلف ایرانیان آفرید.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

ایران، یکی از چهره‌های ماندگار و مردمی هنر خود را از دست داد. 

زنده‌یاد اکبر عبدی با استعداد کم‌نظیر و نقش‌آفرینی‌های به‌یادماندنی، خاطراتی مشترک برای نسل‌های مختلف ایرانیان آفرید. 

درگذشت این هنرمند عزیز را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و همه دوستدارانش تسلیت می‌گویم.

 

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