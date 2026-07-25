به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

ایران، یکی از چهره‌های ماندگار و مردمی هنر خود را از دست داد.

زنده‌یاد اکبر عبدی با استعداد کم‌نظیر و نقش‌آفرینی‌های به‌یادماندنی، خاطراتی مشترک برای نسل‌های مختلف ایرانیان آفرید.

درگذشت این هنرمند عزیز را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و همه دوستدارانش تسلیت می‌گویم.

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