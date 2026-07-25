تشییع پیکر مطهر شهیدان مدافع وطن در اهواز

به گزارش ایلنا، با حضور مسئولان، فرماندهان و کارکنان ارتش و نیرو‌های مسلح، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم، پیکر پاک شهیدان مدافع وطن سروان مهدی چراغپور، ستواندوم میلاد همتی، استوار یکم آرمین زارعی و سرباز وظیفه حامد شریفی امروز شنبه سوم مرداد ماه در گلزار شهدای اهواز تشییع شد.

در این مراسم مردم قدرشناس با عزاداری و سوگواری در رثای اهل بیت (ع) و سر دادن شعار‌های الله اکبر پیکر مطهر این شهیدان گرانقدر که در راه دفاع از میهن اسلامی و در حملات متجاوزان آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند را تشییع و بر ادامه راه شهیدان سرفراز و دفاع از میهن اسلامی تاکید کردند.

پیکر مطهر شهیدان سروان مهدی چراغپور و سرباز وظیفه حامد شریفی پس از تشییع در گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده شد و پیکر مطهر شهیدان ستوان دوم میلاد همتی و استوار یکم آرمین زارعی پس از تشییع برای خاکسپاری به استان کرمانشاه اعزام شدند.