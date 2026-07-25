ظرف ۴۸ ساعت هیچ راه خاکی در مناطق آسیب دیده از حملات دشمن نخواهیم داشت

به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان برای پنجمین بار طی روز‌های اخیر از زیرساخت‌های آسیب دیده در حملات جنایتکارانه دشمن آمریکایی بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این بازدید که برخی از مسئولان قضایی و اجرایی نیز حضور داشتند ضمن بررسی آخرین وضعیت مناطق آسیب دیده، دستورات ویژه‌ای جهت تسریع در جبران خسارات وارده و بازسازی و بازگشایی این زیرساخت‌ها صادر کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این بازدید، طی سخنانی اظهار داشت: حدود یک هفته از تجاوز دشمن آمریکایی به پل‌ها، تونل‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی استان هرمزگان می‌گذرد و از همان لحظات اولیه اقدامات خوبی به منظور جبران خسارات وارده انجام شد.

وی افزود: در همین راستا و ظرف چندین ساعت به همت بخش خصوصی، سنگرسازان بی سنگر و اداره راه، پلیس راه و همه مسئولین و مردم استان، محور‌های مواصلاتی و راه‌ها به صورت موقت بازگشایی و کار‌های اولیه در این خصوص انجام شد.

قهرمانی تصریح کرد: در این مدت زمان کوتاه، کار بهسازی راه‌های ارتباطی و آسفالت آنها نیز شروع شده و حداکثر طی ۴۸ ساعت آینده هیچ راه فرعی خاکی در مناطق آسیب دیده نخواهیم داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: بر این اساس، پس از تکمیل و آسفالت محور‌های جایگزین شده، ناوگان حمل و نقل و همه کسانی که به استان هرمزگان تردد می‌کنند می‌توانند با خیال آسوده کار‌های خود را انجام دهند.

وی همچنین تأکید کرد: در اینجا اعلام می‌کنیم که سناریوی دشمن شکست خورده و با همت، غیرت و تعصب کارگران عزیز بخش خصوصی و بخش دولتی محور‌های مواصلاتی بازگشایی و مسیر استان هرمزگان هموار است و با امنیت کامل و با شرایط مطلوب کار تردد و حمل و نقل انجام خواهد شد.

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