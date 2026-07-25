به گزارش ایلنا، محمد کاظمی‌فرد، در فضای مجازی نوشت: «سامع، تنها یک درگاه ثبت درخواست نیست؛ بلکه سامانه‌ای برای شنیدن صدای مردم، رصد مستمر عملکرد، شناسایی گلوگاه‌های خدمت‌رسانی و اصلاح فرآیندهای اداری است. امکان ثبت موضوعاتی همچون اطاله دادرسی، انتقاد از فرآیند رسیدگی یا اجرای آرا، درخواست ملاقات و گزارش عملکرد، این سامانه را به یکی از ارکان حکمرانی هوشمند و مردم‌محور در دستگاه قضایی تبدیل کرده است.»

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