رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:
سامع؛ سامانهای برای شنیدن صدای مردم است
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تشریح کارکردهای سامانه سامع، گفت: این سامانه فراتر از یک درگاه ثبت درخواست، بستری برای شنیدن صدای مردم، رصد عملکرد دستگاه قضایی، شناسایی گلوگاههای خدمترسانی و اصلاح فرآیندهای اداری است.
به گزارش ایلنا، محمد کاظمیفرد، در فضای مجازی نوشت: «سامع، تنها یک درگاه ثبت درخواست نیست؛ بلکه سامانهای برای شنیدن صدای مردم، رصد مستمر عملکرد، شناسایی گلوگاههای خدمترسانی و اصلاح فرآیندهای اداری است. امکان ثبت موضوعاتی همچون اطاله دادرسی، انتقاد از فرآیند رسیدگی یا اجرای آرا، درخواست ملاقات و گزارش عملکرد، این سامانه را به یکی از ارکان حکمرانی هوشمند و مردممحور در دستگاه قضایی تبدیل کرده است.»