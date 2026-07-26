حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی درباره اقدام صداوسیما در حذف بخشی از سخنرانی رئیس‌ جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن درباره اجازه رهبر شهید انقلاب اسلامی پیرامون مذاکرات، چند روز پس از پخش نیمه‌کاره مصاحبه رئیس مجلس شورای اسلامی و سانسور بخشی از اظهارات رئیس قوه قضائیه در حمایت از رئیس‌جمهور گفت: آنچه امروز اهمیت دارد، حفظ اتحاد و انسجام است. عامل موفقیت انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی، در زمان حیات پربرکت حضرت امام خمینی (رحمةالله علیه) و تا امروز، همواره وحدت بوده است. اکنون نیز کشور در شرایطی فوق‌العاده حساس و استثنایی قرار دارد. ما ناخواسته وارد یک جنگ شدیم و این موضوع بسیار مهم است.

وی ادامه داد: خوشبختانه قوای سه‌گانه با یکدیگر هماهنگ و متحد هستند و دستگاه‌های اجرایی، مقننه و قضائیه نیز همکاری خوبی دارند. مردم هم انتظار دارند با روشنگری، پیگیری صحیح مسائل و حفظ وحدت، مشکلات کشور هرچه سریع‌تر برطرف شود.

این فعال سیاسی گفت: همه مسئولان نظام جمهوری اسلامی، از فرماندهان ارتش و سپاه گرفته تا سایر مسئولان، باید مراقب باشند که خدایی ناکرده زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم نشود. صداوسیما نیز نباید عامل تشنج یا بهره‌برداری سیاسی باشد و نباید مسیری غیر از راه بنیانگذار کبیر انقلاب و رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب را در پیش بگیرد؛ چراکه دشمن از هرگونه اختلاف سوءاستفاده خواهد کرد.

حجت الاسلام اشرفی اصفهانی تصریح کرد: امروز روز بسیار حساسی است. تصور نمی‌کنم از ابتدای انقلاب تاکنون، کشور در چنین شرایط حساس و ویژه‌ای قرار گرفته باشد. ما هشت سال با صدام جنگیدیم اما آن جنگ با این جنگ بسیار متفاوت است امروز با جنگی روبه‌رو هستیم که ابرقدرت دنیا که عامل فساد و فتنه در دنیا است در برابر ما قرار گرفته است. بنابراین باید به گونه‌ای عمل کنیم که هیچ بهانه‌ای به دست دشمن داده نشود و مذاکرات یا مسائل مهم کشور تحت تأثیر قرار نگیرد. همچنین باید مراقب باشیم که در حوزه‌های مهم، به‌ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، مشکلی ایجاد نشود.

وی درباره تغییر مدیریت در رسانه ملی خاطرنشان کرد: تغییر مدیریت صداوسیما براساس قانون اساسی و در چارچوب اختیارات قانونی رهبری انجام می‌شود. مسئولان هم باید حواسشان جمع باشد تا بهانه دست دشمن ندهند، به هر حال تغییر مدیریت صدا و سیما از اختیارات رهبری است همه باید در مسیر صحیح اسلام، قرآن و منافع نظام و ولایت فقیه حرکت کنند. امیدواریم این مسائل هرچه زودتر حل و فصل شود.

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