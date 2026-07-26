حجتالاسلام اشرفی اصفهانی در گفتوگو با ایلنا:
صداوسیما نباید عامل تشنج یا بهرهبرداری سیاسی باشد
یک فعال سیاسی گفت: همه مسئولان نظام جمهوری اسلامی، از فرماندهان ارتش و سپاه گرفته تا سایر مسئولان، باید مراقب باشند که خدای ناکرده زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم نشود. صداوسیما نیز نباید عامل تشنج یا بهرهبرداری سیاسی باشد و نباید مسیری غیر از راه بنیانگذار کبیر انقلاب و رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب را در پیش بگیرد؛ چراکه دشمن از هرگونه اختلاف سوءاستفاده خواهد کرد.
حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی درباره اقدام صداوسیما در حذف بخشی از سخنرانی رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن درباره اجازه رهبر شهید انقلاب اسلامی پیرامون مذاکرات، چند روز پس از پخش نیمهکاره مصاحبه رئیس مجلس شورای اسلامی و سانسور بخشی از اظهارات رئیس قوه قضائیه در حمایت از رئیسجمهور گفت: آنچه امروز اهمیت دارد، حفظ اتحاد و انسجام است. عامل موفقیت انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی، در زمان حیات پربرکت حضرت امام خمینی (رحمةالله علیه) و تا امروز، همواره وحدت بوده است. اکنون نیز کشور در شرایطی فوقالعاده حساس و استثنایی قرار دارد. ما ناخواسته وارد یک جنگ شدیم و این موضوع بسیار مهم است.
وی ادامه داد: خوشبختانه قوای سهگانه با یکدیگر هماهنگ و متحد هستند و دستگاههای اجرایی، مقننه و قضائیه نیز همکاری خوبی دارند. مردم هم انتظار دارند با روشنگری، پیگیری صحیح مسائل و حفظ وحدت، مشکلات کشور هرچه سریعتر برطرف شود.
این فعال سیاسی گفت: همه مسئولان نظام جمهوری اسلامی، از فرماندهان ارتش و سپاه گرفته تا سایر مسئولان، باید مراقب باشند که خدایی ناکرده زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم نشود. صداوسیما نیز نباید عامل تشنج یا بهرهبرداری سیاسی باشد و نباید مسیری غیر از راه بنیانگذار کبیر انقلاب و رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب را در پیش بگیرد؛ چراکه دشمن از هرگونه اختلاف سوءاستفاده خواهد کرد.
حجت الاسلام اشرفی اصفهانی تصریح کرد: امروز روز بسیار حساسی است. تصور نمیکنم از ابتدای انقلاب تاکنون، کشور در چنین شرایط حساس و ویژهای قرار گرفته باشد. ما هشت سال با صدام جنگیدیم اما آن جنگ با این جنگ بسیار متفاوت است امروز با جنگی روبهرو هستیم که ابرقدرت دنیا که عامل فساد و فتنه در دنیا است در برابر ما قرار گرفته است. بنابراین باید به گونهای عمل کنیم که هیچ بهانهای به دست دشمن داده نشود و مذاکرات یا مسائل مهم کشور تحت تأثیر قرار نگیرد. همچنین باید مراقب باشیم که در حوزههای مهم، بهویژه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، مشکلی ایجاد نشود.
وی درباره تغییر مدیریت در رسانه ملی خاطرنشان کرد: تغییر مدیریت صداوسیما براساس قانون اساسی و در چارچوب اختیارات قانونی رهبری انجام میشود. مسئولان هم باید حواسشان جمع باشد تا بهانه دست دشمن ندهند، به هر حال تغییر مدیریت صدا و سیما از اختیارات رهبری است همه باید در مسیر صحیح اسلام، قرآن و منافع نظام و ولایت فقیه حرکت کنند. امیدواریم این مسائل هرچه زودتر حل و فصل شود.