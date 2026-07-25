پیام تسلیت رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی درگذشت والده همسر شهید سلامی

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی درگذشت والده همسر سپهبد شهید سلامی را تسلیت گفت.

همسر گرانقدر سپهبد شهید سرافراز، حاج حسین سلامی

سلام علیکم.

خبر درگذشت والده مکرمه، بانوی مومنه و پرهیزگار، حاجیه خانم صدیقه باطنی موجب تألم گردید.

بی‌گمان، آن بانوی فداکار و صبور، خود الگویی بسزا از ایمان، استقامت و مجاهدت خاموش بود. او با صبر و بردباری خویش، مشعل فروزان عشق به اهل بیت (علیهم السلام) را در خانواده افروخت و ثمرهٔ آن، تربیت و همراهی با مردی شد که عمری در راه انقلاب، اسلام و حفظ کیان ایران اسلامی، با دشمنان تا پای جان ایستاد و در نهایت، جام گوارای شهادت را نوشید. بی‌تردید، رحمت و مغفرت الهی، همنشینی با حضرت صدیقهٔ طاهره، فاطمهٔ زهرا (سلام الله علیها) و همجواری با داماد برومندش، شهید سلامی عزیز، از الطاف کریمانهٔ پروردگار برای این بانوی سعیده خواهد بود.

این ضایعهٔ را به سرکار عالی، بیت معزز و فرزندان آن سردار شهید و نیز به تمامی بستگان و ارادتمندان به این خاندان انقلابی، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال، برای آن بانوی شریفه، رحمت و غفران واسعه و برای بازماندگان ارجمند، صبری جمیل و اجر جزیل و ثبات قدم در خیمه ولایت مسألت دارم.

محمد حسین موسی پور

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی