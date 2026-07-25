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پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت اکبر عبدی

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت اکبر عبدی
کد خبر : 1818021
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رییس قوه قضاییه، طی پیامی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند برجسته کشور را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، پیام حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت هنرمند برجسته و طنزپرداز مرحوم آقای اکبر عبدی را به خانواده گرامی و همه‌ی بازماندگان ایشان تسلیت عرض می‌کنم. آثار پرآوازه و ماندگار این هنرمند مردمی که از خانواده معزز شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله بود، مایه‌ی اعتبار سینمای کشور است.

بی‌شک، نقش ماندگار آن مرحوم در اعتلای هنرِ

هفتم و اعتباربخشی به سینمای ایران و بیان دغدغه‌های مردمی با زبان شیرین طنز، همچون میراثی گران‌بها در تاریخ هنر این سرزمین به یادگار خواهد ماند.

از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و اجر و صبر برای بازماندگان مسألت می‌نمایم‌. خداوند آن مرحوم را با اخوی والامقامش، شهید اصغر عبدی، از شهدای گلگون‌کفن، دفاع مقدس هشت ساله، محشور فرماید؛ ان‌شاءالله‌.

 

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