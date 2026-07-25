به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان به سر می‌برد، عصر جمعه با وانگ یی وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدار درباره مهم‌ترین روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز موضوعات دستورکار سازمان شانگهای رایزنی و تبادل نظر کردند.

وزرای امور خارجه ایران و چین با اشاره به سطح مشارکت راهبردی روابط تهران - پکن، بر اهتمام رهبران دو کشور برای تقویت و تعمیق هرچه بیشتر همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد علاقه مشترک و نیز اجرای کامل توافق‌های فیمابین و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان همکاری شانگهای و بریکس برای گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه تأکید نمودند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح پیامدهای نقض آشکار مفاد تفاهم خاتمه جنگ از سوی آمریکا، حملات وحشیانه به زیرساخت‌های حیاتی ایران و ارتکاب جنایات جنگی را محکوم کرد و خاطرنشان کرد: ناامنی موجود در تنگه هرمز و منطقه منحصرا ناشی از پیمان‌شکنی آمریکا و اخلال در روند اجرای تعهدات ایران وفق مفاد بند ۵ تفاهم اسلام‌آباد بوده است.

عراقچی با تاکید بر عزم ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا، مسئولیت همه دولت‌ها برای جلوگیری از تضعیف فزاینده اصول بنیادین منشور سازمان ملل و عادی‌شدن استفاده از زور در روابط بین‌الملل را یادآور شد.

وزیر امور خارجه چین، اعاده صلح و آرامش در غرب آسیا را مستلزم تقویت اعتماد و همکاری بین کشورهای منطقه دانست و بر آمادگی چین برای هرگونه مساعدت در این زمینه تأکید کرد.