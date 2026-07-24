نفوذ سازمان همکاری شانگهای در نظم نوین جهانی در حال گسترش است

متن کامل این یاداشت به شرح ذیل است:

سازمان همکاری شانگهای طی دو دهه گذشته، از یک نهاد منطقه‌ای با مأموریت‌های امنیتی، به یکی از تأثیرگذارترین سازوکارهای چندجانبه در عرصه جهانی تبدیل شده است. این سازمان امروز با عضویت ده کشور اصلی، سه کشور ناظر و چندین شریک گفت‌وگو، جمعیتی بیش از سه و نیم میلیارد نفر را دربر می‌گیرد و نزدیک به یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است.



افزایش نقش این سازمان در حوزه‌های امنیت جمعی، همکاری‌های اقتصادی و تنظیم معادلات ژئوپلیتیکی اوراسیا، آن را به یکی از ارکان نظم منطقه‌ای تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با درک این ظرفیت عظیم و طی مسیری سنجیده، سرانجام در ژوئیه ۲۰۲۳ به عضویت کامل این سازمان درآمد؛ رویدادی که افق‌های تازه‌ای را برای همکاری‌های جمعی و تقویت جایگاه راهبردی ایران گشود.



نخستین نکته‌ای که مایلم بر آن تأکید کنم، قدردانی از تلاش‌های جمهوری قرقیزستان در برگزاری شایسته نشست وزیران امور خارجه در شهر چولپون‌آتا است؛ نشستی که با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه هماهنگی مؤثر میان اعضا را در آستانه اجلاس سران فراهم ساخت.



همچنین مراتب سپاس و قدردانی خود را از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری قرقیزستان، به عنوان میزبانان اصلی اجلاس سران سال ۲۰۲۶، ابراز می‌کنیم. انتخاب شهر تاریخی بیشکک برای میزبانی این رویداد مهم، گواهی بر نقش برجسته قرقیزستان در همگرایی منطقه‌ای و تعهد عملی این کشور به پیشبرد اهداف سازمان همکاری شانگهای است.



یکی از ارکان اصلی ثبات در سازمان همکاری شانگهای، ساختار منطقه‌ای مبارزه با تروریسم است که به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان، نقشی اساسی در مقابله با تهدیدهای امنیتی ایفا می‌کند. برگزاری رزمایش‌های مشترک، تبادل اطلاعات و هماهنگی عملیاتی میان نهادهای امنیتی کشورهای عضو، از جمله دستاوردهای این نهاد تخصصی به شمار می‌رود. ارتقای جایگاه این ساختار به مرکز جامع مقابله با تهدیدهای امنیتی کشورهای عضو، گامی مهم در مسیر تقویت امنیت منطقه‌ای است.



جمهوری اسلامی ایران، با برخورداری از تجربه‌ای ارزشمند در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریسم تکفیری و جرائم سازمان‌یافته فراملی، می‌تواند نقشی کلیدی در تقویت این رکن سازمان ایفا کند. برگزاری موفق رزمایش ضدتروریستی «سحاد-۲۰۲۵» در خاک ایران و مشارکت فعال نیروهای مسلح کشورهای عضو، گواه روشنی بر اعتماد اعضا به ظرفیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عزم جدی تهران برای همکاری جمعی در جهت تأمین ثبات پایدار در منطقه است.



سازمان همکاری شانگهای در قبال تهدیدهای خارجی علیه اعضای خود، همواره رویکردی مبتنی بر همبستگی و اصول‌گرایی اتخاذ کرده است. در بیانیه پایانی اجلاس سپتامبر ۲۰۲۵، کشورهای عضو با قاطعیت هرگونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند و آن را مغایر با اصول حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و تعرضی آشکار به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران دانستند.



این موضع مشترک، افزون بر نمایش همبستگی عمیق اعضای سازمان با ایران، پیام روشنی به مراکز قدرت جهانی ارسال کرد مبنی بر اینکه سازمان همکاری شانگهای در دفاع از امنیت اعضای خود و پاسداری از قواعد نظم بین‌المللی، رویکردی واحد و منسجم دارد. چنین اجماعی، وزن سیاسی این سازمان را در معادلات جهانی افزایش داده و نشان می‌دهد که دوران اقدامات یکجانبه با پاسخ هماهنگ و جمعی قدرت‌های منطقه‌ای مواجه خواهد شد.

با نگاهی به آینده، توسعه همکاری‌های اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های مشترک، از مهم‌ترین افق‌های پیش روی سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌رود. پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تأسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای و ارائه طرح‌های عملی در این زمینه، می‌تواند زیرساخت‌های مالی و پولی لازم را برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری میان کشورهای عضو فراهم آورد.



همچنین توسعه کریدورهای ترانزیتی شمال–جنوب و شرق–غرب با محوریت ایران، به تسریع اتصال شبکه‌های حمل‌ونقل و انرژی میان اعضا کمک خواهد کرد. همکاری در حوزه‌های کشاورزی، فناوری اطلاعات، انرژی‌های تجدیدپذیر و گردشگری نیز از ظرفیت‌های ارزشمند و کمتر بهره‌برداری‌شده‌ای است که با برنامه‌ریزی مشترک و بهره‌گیری از موقعیت منحصربه‌فرد ایران در قلب اوراسیا، می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی منطقه و ارتقای سطح رفاه ملت‌های عضو شود.



بی‌تردید سازمان همکاری شانگهای، با اتکا به اراده سیاسی اعضا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مکمل یکدیگر، با اطمینان در مسیر تحقق صلح، امنیت و توسعه پایدار گام برخواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران نیز با موقعیت راهبردی خود، نقشی محوری در این حرکت جمعی ایفا خواهد کرد.