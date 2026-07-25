گرامیمقدم در گفتوگو با ایلنا:
نفر دوم کشور سانسورشدنی نیست/ بخشی از رویکرد صدا و سیما باعث شد رسانههای خارجی مرجعیت پیدا کنند
یک فعال سیاسی گفت: تاکنون که صدا و سیما نگاههای خارج از حاکمیت را راه نمیدهد و راه را بر آنها مسدود کرده و هیچگاه اجازه و تریبون به نگاههای متفاوت نمیدهد، این به هر حال مرسوم بوده و متأسفانه باعث این شد که رسانههای خارجی مرجعیت پیدا کنند و این خیانتی بود که در حوزه رسانه به کشور شد و باعث فریبکاری بیگانگان و فریب افکار عمومی شد و لطمات سنگینی را به کشور وارد کرد و این خطا صرفاً به پای صدا و سیمای یکسویه است. حالا صدا و سیما پا را فراتر گذاشته، حتی سخنان رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیسجمهور یک کشور که مشروعیت خودش را از رأی مردم گرفته و جزو نهادهای حاکمیتی است را سانسور میکند. سخنان آقای قالیباف را به عنوان رئیس مجلس سانسور میکند، سخنان آقای عراقچی را به عنوان وزیر امور خارجه پخش نمیکند. این برخلاف موازین و رهنمودهای رهبری است.
اسماعیل گرامیمقدم قائم مقام حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اقدام صداوسیما در حذف بخشی از سخنرانی رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن درباره اجازه رهبر شهید انقلاب اسلامی پیرامون مذاکرات، چند روز پس از پخش نیمهکاره مصاحبه رئیس مجلس شورای اسلامی و سانسور بخشی از اظهارات رئیس قوه قضائیه در حمایت از رئیسجمهور گفت: خمیرمایه و محتوای تفکرات حاکم بر مدیریت صدا و سیما خودمحوری و انحصارگرایی است و این است که حتی برخلاف رهنمودهای رهبری شهید و رهبری فعلی حرکت میکند. وقتی رهبری تأکید میکنند که بایستی در شرایط جنگی وحدت نظر وجود داشته باشد و صدا و سیما علیرغم این تأکیدات فقط هر آنچه را که خودش فکر میکند درست است و در راستای جناح حاکم بر صدا و سیماست را منعکس میکند، این برخلاف منافع ملی است.
رویکرد صدا و سیما باعث شد رسانههای خارجی مرجعیت پیدا کنند
وی ادامه داد: تاکنون که صدا و سیما نگاههای خارج از حاکمیت را راه نمیدهد و راه را بر آنها مسدود کرده و اغلب اجازه و تریبون به نگاههای متفاوت نمیدهد، این رویه به هر حال مرسوم بوده و متأسفانه باعث این شد که رسانههای خارجی مرجعیت پیدا کنند و این خیانتی بود که در حوزه رسانه به کشور شد و باعث فریبکاری بیگانگان و باعث فریب افکار عمومی شد و لطمات سنگینی را به کشور وارد کرد و این خطا صرفا به پای یکسویه بودن رسانه ملی است.
این فعال سیاسی تصریح کرد: حالا صدا و سیما پا را فراتر گذاشته، حتی سخنان رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیسجمهور یک کشور که مشروعیت خودش را از رأی مردم گرفته و جزو نهادهای حاکمیتی است را سانسور میکند. سخنان آقای قالیباف را به عنوان رئیس مجلس سانسور میکند، سخنان آقای عراقچی را به عنوان وزیر امور خارجه پخش نمیکند. این برخلاف موازین و رهنمودهای رهبری است.
گرامیمقدم خاطرنشان کرد: هر رهبری تمایل دارد که در کشور انسجام و وحدت باشد. اساساً قدرت جامعه و قدرت حاکمیت به این است که بهویژه هنگامی که در جنگ هستیم، اقتدار و وحدت وجود داشته باشد. صدا و سیما با عملکرد خود یکی از بانیان این تفرقه است، قاعدتاً دشمن ما وقتی که میبیند در کشور تفرقه است، طمع میکند و به دنبال این خواهد رفت که بیشتر تضعیف کند و با این تفرقه به مقاصد شوم خودش دست پیدا کند.
وی ادامه داد: هر جامعه و هر کشور و حاکمیتی باید روابط خود را با مردم به صورت شفاف مطرح کند تا این ارتباط بین مردم و حاکمیت از بین نرود. حضرت امام هم همواره این فاصله میان مردم و حاکمیت را گوشزد میکردند که اگر جدایی اتفاق بیفتد، قطعاً وحدت ملی از بین میرود. در آن صورت است که حاکمیت و جامعه تضعیف میشود. ولی متأسفانه صدا و سیما به دنبال این است که اگر زورش برسد، حتی سخنان و مواضع دیگر نهادهای قدرت مثل قوه قضائیه را هم سانسور کند.
صدا و سیما اجازه دهد طرفداران توافق شرافتمندانه هم در رسانه ملی حضور داشته باشند
وی گفت: حال همه مردم میدانند که بخشی از عملکرد صدا و سیما در کنار برخی عوامل دیگر باعث شده که در کشور تفرقه به وجود بیاید و مردم و آحاد مردم نگاهشان به رسانههای بیگانه باشد. اگر در کشور رسانه ملی تمام نحلهها و تمام دیدگاهها را مطرح کند، چه اشکالی دارد؟ صدا و سیما از بودجه عمومی استفاده میکند. اجازه بدهد کسانی که طرفدار مذاکره، طرفدار توافق و صلح شرافتمندانه هستند، طرفدار این هستند که تنشها با حفظ مصلحت، حکمت و عزت که رهبری آن را ترسیم کردند، برطرف شود هم در صدا و سیما حضور داشته باشند؛ اینکه به کشور آسیب نمیرساند، اتفاقاً نگاهها را به درون برمیگرداند.
گرامیمقدم خاطرنشان کرد: طرفداران جنگ هم دیدگاهشان را مطرح کنند. آنها بگویند که با این استدلالها ما باید جنگ را ادامه بدهیم. آن وقت مخاطبان خودشان انتخاب میکنند، افکار عمومی تحلیل میکند، قضاوت میکند، مقایسه میکند، ولی صدا و سیما اصلاً این اجازه را نمیدهد. صدا و سیما کاملاً در اختیار یک جریان سیاسی است که رأیشان هم در شورای امنیت ملی اقلیت بود؛ یک نفر. هضم این موضوع برای مردم و برای جامعه سخت است که شورای عالی امنیت ملی یک تصمیم میگیرد، صدا و سیما تصمیم دیگری را میگیرد و موج رسانهای را در همان راستا شکل میدهد و باعث این میشود که ناامیدی و بیاعتمادی در جامعه به وجود بیاید.
وی ادامه داد: کشور به لحاظ اقتصادی با شرایط جنگی در موقعیت سختی است، در چنین شرایطی با اینکه وضعیت معیشت مردم نگرانکننده است، با این حال همین مردم پای ایران ایستادهاند. حالا مردم تمایل دارند که یک روزی به هر حال این تخاصمها، این مخاصماتی که دشمنان ما هم ایجاد کردند، پایان یابد. یعنی شکی نیست که آنها برجام را پاره کردند، در مذاکرات دوم جنگ ۱۲ روزه را به راه انداختند و در میان مذاکره حمله نظامی کردند، در جنگ رمضان حمله کردند؛ کسی درباره اینها شکی ندارد و به همین دلیل هم این انسجام در برابر متجاوزان به وجود آمد.
قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: با این حال حالا که ما باید در برابر متجاوزان متحد و یکدست باشیم، چرا صدا و سیما اتحاد را به هم میزند؟ صدا و سیما نمیتواند هم از بودجه عمومی استفاده کند و هم فقط یک جریان سیاسی در آنجا مبلغ تفکرات خودشان باشند، این خیانت به مردم، خیانت به خون شهدا و خیانت به زحماتی است که در این جنگها اتفاق افتاده است.
گرامی مقدم تصریح کرد: به هر حال نهادهای بالادستی کاملاً اشراف دارند که اگر در کشور وحدتی ایجاد نشود، قطعاً دشمنان از آن سوءاستفاده خواهند کرد. همانگونه که ما بارها در این ۲۰ سال اخیر گفتیم که اگر صدا و سیما تغییر رویه ندهد، مرجعیت خودش را از دست میدهد که از دست داد. همچنان در بر همان پاشنه میچرخد. نه جنگ ۱۲ روزه برای اینها درس عبرتی شد، نه جنگ رمضان درس عبرتی شد.
نفر دوم کشور سانسورشدنی نیست
وی ادامه داد: رهبری ما فعلاً به لحاظ شرایط امنیتی صرفاً با بیانیه با مردم در ارتباط هستند. اما نفر دوم کشور باید با مردم در ارتباط باشد. نفر دوم کشور بایستی مدام نظرات و مواضعش از صدا و سیما منعکس شود تا این پیوند میان مردم و میان نهاد قدرت تثبیت شود. اینکه نمیشود نفر دوم کشور را سانسور کنیم، نفر دوم کشور سانسورشدنی نیست.
سخنگوی حزب اعتماد ملی تصریح کرد: اما متأسفانه صدا و سیما علیرغم اینکه از بودجه عمومی و بودجه دولت استفاده میکند، ولی مقابل رئیسجمهور، مقابل رئیس مجلس، مقابل نهاد شورای عالی امنیت ملی ایستاده است و واقعاً به نظر میرسد که این همه تذکر به صدا و سیما هیچ تأثیری ندارد و اگر حاکمیت به دنبال وحدت نظر و اتحاد است، باید تغییر رویه بدهد یا رئیس صدا و سیما را عوض کند، کسی را قرار بدهد که کاملاً فراجناحی باشد و همه نحلههای فکری را از نظر رسانهای پوشش دهد.
کسی که رئیس صدا و سیما میشود، باید تفکرات سیاسی و باندی خود را کنار بگذارد
وی گفت: این متأسفانه یک ضعف است و این ضعف دارد به کلیت حاکمیت تعمیم داده میشود و این رشادتها و این توانمندی نظامی ما را خدایی ناکرده خدشهدار خواهد ساخت. وقتی صدا و سیما رویکردش این است، حاکمیت که واقف بر این مسئله است، میتواند رئیس صدا و سیما و معاونین را تغییر بدهد. ما نمیگوییم که صدا و سیما در اختیار یک جناح خاص باشد. معمولاً کسی هم که رئیس صدا و سیما میشود، بایستی آن تفکرات سیاسی و باندی خودش را کنار بگذارد، چون متعلق به همه مردم است، آن هم در شرایط جنگی.
این فعال سیاسی تصریح کرد: اگر این صدا و سیما در یک مسیر دیگری حرکت میکند که برخلاف اتحاد ملی و اعتماد عمومی است، باید مدیریت آن تغییر کنند، افرادی را بگذارند که میانهرو باشند، افرادی را بگذارند که به انسجام ملی کمک کنند، افرادی را بگذارند که مرجعیت رسانه را از خارج از کشور به داخل برگردانند. ولی متأسفانه میبینیم که چقدر در این روزها درجه اختلاف، درجه تهمت و درجه خودمحوری در صدا و سیما افزایش پیدا کرده و صرفاً با انحصارگرایی، یک جریان خاص بر آنجا حاکم است و این قاعدتاً برخلاف منافع ملی است.