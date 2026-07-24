رئیس قوه قضاییه:
ایران هیچ دشمنی و خصومتی با همسایگان خود ندارد
رئیس قوه قضاییه گفت:آمریکا طی ۴۷ سال اخیر انواع و اقسام دشمنیها را علیه ملت ایران روا داشته است، از جنگ تبلیغاتی و روانی تا تروریسم اقتصادی و دسایس امنیتی و نظامی. طی یک سال و نیم اخیر نیز دشمنی و تجاوز آمریکا علیه ملت ایران، به اوج رسید.
به گزارش ایلنا، علیالزیدی نخستوزیر عراق که به ایران سفر کرده است، در جریان دیدارها و نشستهای خود با مقامات کشورمان، با حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دیدار کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در این دیدار ضمن قدردانی از ملت و دولت عراق برای حضور پرشکوه در مراسم تشییع امام شهید، خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه) اظهار کرد: اجتماع بینظیر مردم عراق در مراسمات وداع و تشییع امام شهید، خامنهای (رضوانالله تعالیعلیه)، حقیقتاً از همه لحاظ فوقالعاده بود. همنوایی قلوب مشتاق در وداع با آن پیشوای وارسته، فراتر از مرزهای جغرافیایی، جلوهای تماشایی از پیوند ناگسستنیِ امت و امامت را در دیدگان جهان به تصویر کشید.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: همچنین باید از مسئولان حکومتی عراق بهسبب شرکت در مراسمات وداع و تشییع و تدفین امام شهیدمان، کمال قدردانی را داشته باشم از ملت بزرگ عراق نیز به سبب شرکت باشکوه و حماسی در این تشییع قدردانی میکنم.
رئیس دستگاه قضا ضمن قدردانی از ملت و دولت عراق بهواسطه فراهم آوردن مقدمات زیارت اربعین، گفت: از مجموع حاکمیت عراق بهسبب مراعات اصل حُسن همجواری و همسایگی و تحکیم پیوند عمیق بین ایران و عراق، قدردانی و امتنان داریم.
رئیس عدلیه در ادامه خطاب به نخستوزیر جدید عراق، تصریح کرد: به شما آقای الزیدی برای تصدی پست نخستوزیری عراق تبریک میگویم و اطمینان دارم با بهرهمندی از نیروی جوانی و تجارب ارزندهای که در حوزههای تجاری دارید، قدمهای بلندی را در راستای ارتقای وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی عراق و به تبع آن، منطقه برخواهید داشت.
قاضیالقضات در ادامه با تشریح وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه، خاطرنشان کرد: ایران اگرچه تحت تجاوز و دشمنی استکبار به سرکردگی آمریکا و مزدور منطقهایاش رژیم صهیونسیتی قرار دارد، لکن با عزت و اقتدار و برپایه مصلحت ملت و امت، مسیر خود را با قدرت به پیش میبرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، با اشاره به سابقه طولانی آمریکا در دشمنی با ملت ایران، اظهار کرد: آمریکا طی ۴۷ سال اخیر انواع و اقسام دشمنیها را علیه ملت ایران روا داشته است، از جنگ تبلیغاتی و روانی تا تروریسم اقتصادی و دسایس امنیتی و نظامی. طی یک سال و نیم اخیر نیز دشمنی و تجاوز آمریکا علیه ملت ایران، به اوج رسید. با این همه، ملت و نظام ایران، با تمام توان و استقامت، در برابر متجاوزین خبیث، غدّار و کودککش ایستاده است و مسیر عزت و اقتدار خود را با سربلندی پیش میرود و به هیچوجه در برابر متجاوز، سر خم نمیکند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه ملت ایران تسلیمناپذیر است، بیان داشت: برای آمریکا و رئیسجمهورش تنها یک راه در مقابل ملت ایران وجود دارد و آن این است که از زیادهخواهی و قلدری دست بردارد و هرگز در توهم تسلیم ملت ایران نباشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه گریزی به اوضاع داخلی آمریکا زد و تصریح کرد: اکنون اوضاع داخلی آمریکا وفق مراد ترامپ نیست و حتی همطیفیهای او نیز به دست فرمان سیاست خارجی آمریکا معترض هستند. ترامپ که تحت فشار و تأثیر صهیونیستهاست باید بداند که رویارویی با ایران، وضعیت او و دار و دستهاش را در سپهر سیاسی آمریکا وخیمتر میکند.
رئیس عدلیه، روابط ایران با همسایگان را دوستانه و عمیق دانست و عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ دشمنی و خصومتی با همسایگان خود ندارد و آنها را دوست میانگارد. ما همواره به همسایگان خود کمک و مساعدت داشتهایم و از این به بعد نیز یاور آنان در زمان گرفتاری و مشکلات خواهیم بود.
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: آمریکا متجاوز علیه ملت ایران است و علیه ملت ما جنایات جنگی عمده مرتکب شده است؛ واشنگتن با احداث پایگاههای نظامی در برخی از کشورهای همسایه ما، جنایات جنگی خود علیه مردم ایران را پیش میبرد. از منظر ما، آمریکاییها به اشغال مناطقی از کشورهای همسایه ما پرداختهاند و از آن مناطق اشغالی، علیه مردم ایران مرتکب جنایت میشوند؛ فلذا بدیهی است که ما مبدأ تجاوزات آمریکا را زیر ضربه قرار دهیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: اعتقاد راسخ ما آن است که همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان باید دست در دست هم دهیم تا با متجاوزین و اشغالگران مقابله کنیم و صلح و آرامش را در منطقه غرب آسیا و در فرامنطقه برقرار سازیم. هر کشوری در این مسیر عزتآفرین باشد، ما نهایت همکاری، تعاون و تواطی را با او خواهیم داشت.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: پیوند میان دو کشور ایران و عراق بسیار استوار و مستحکم است و بیگانگان نمیتوانند در این پیوند مرصوص خللی ایجاد کنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت توسعه مناسبات میان ایران و عراق در همه حوزهها بالاخص حوزه قضایی، افزود: طی سالهای اخیر رفت و آمدهای زیادی بین هیئتهای قضایی دو کشور ایران و عراق انجام گرفته و در خلال این رفت و آمدها موافقتنامههای جامع و مطلوبی منعقد شده است؛ درخواست ما از نخست وزیر جدید عراق آن است که به اجرایی و عملیاتی شدن جامع و کامل این موافقتنامهها و قراردادها یاری رساند.
رئیس عدلیه عنوان کرد: ایران در حوزه مبارزه با فساد تجارب ارزندهای دارد و ما آمادگی صددرصدی داریم این تجارب را به کشور دوست و برادر عراق منتقل کنیم.
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: ما خواستار توسعه مراودات همهجانبه با کشور عراق در همه حوزهها خصوصاً حوزههای قضایی و حقوقی هستیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، اظهار کرد: اعتقاد ما آن است که دستگاههای قضایی ایران و عراق، در نهایت استقلال و منطبق با قوانین شرع و موازین قانونی، میتوانند هر چه بیشتر به توسعه مراودات بپردازند و در حوزه استرداد محکومین، بر عمق مراودات خود بیفزایند.
گفتنی است در این دیدار، «علی فالح الزیدی» نخست وزیر عراق ضمن استقبال از توسعه مناسبات دو کشور ایران و عراق در حوزههای مختلف به ویژه حوزههای حقوقی و قضایی، به اهمیت منصب قضا و قضاوت در جامعه اشاره کرد و گفت: من نخستین مدرک تحصیلی خود را در رشته حقوق دریافت کردهام؛ ما در کلاسهای درسی و دانشگاهی خود آموختهایم که حکم قاضی، همان حکم خداوند بر روی زمین است؛ از همین رو در نگاه ما، قُضات دارای قُدسیت هستند.
وی افزود: منصب قضاوت، منصبی حساس و بسیار مهم در جامعه است که همه افراد باید نسبت به شأن و ارزش والای آن اِشراف داشته باشند.
نخست وزیر عراق در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم باشکوه و میلیونی تشییع رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف و کربلای معلی، گفت: فقدان رهبر ایران و سایر مراجع بزرگ اسلام را نباید صرفاً به عنوان فقدان یک فرد تلقی کنیم چرا که علما و مراجع بزرگ، در حکم منارههای اسلام هستند.
وی همچنین عنوان کرد: مردم عراق امروز به خاطر حُب و عشق به امام حسین علیهالسلام، یاریگر مظلومان و ضد ظالمان هستند.
نخستوزیر عراق در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یک مکتب عقیدتی است که ملت ایران نسبت به آن پایبند هستند، گفت: امروز کشور ایران متعلق به یک شخص خاص نیست بلکه متعلق به فکر و اندیشه این ملت است.
الزیدی همچنین در این دیدار، نکات و مطالبی را در خصوص موضوعات فیمابین ایران و عراق و همچنین مسائل منطقهای مطرح کرد.