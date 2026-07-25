رضا میرابیان کارشناس مسائل منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تهدیدات و اظهارت ضد و نقیض مقامات آمریکایی گفت: این اظهارات ضد و نقیض و این تهدیدات در نتیجه آن است که طرف مقابل در میدان جنگ و میدان عملیات، دچار مشکل شده‌ و توانمندی رویارویی با جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

وی ادامه داد: تاکنون هم نتوانسته‌اند در مقابل ایران دستاوردی ایجاد کنند و بازدارندگی داشته باشند و این ایران است که کم کم بازدارندگی در مقابل آنها ایجاد می‌کند. لذا در میدان دچار مشکل هستند و برای اینکه مشکلات میدان را جبران کنند، اظهارات تندی را مطرح می‌کنند که امکان عملی شدن آنها نیست. از سوی دیگر، این اقدامات بیشتر برای افکار عمومی داخل کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا، انجام می‌شود تا القا کنند که آمریکا همچنان قدرت است و در موضع ضعف نیست و ایران کشوری ضعیف محسوب می‌شود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: اگر آقای ترامپ یا وزیر خارجه او تهدید می‌کنند ما تهدیدات آنها را بی پاسخ نگذاشته‌ایم، یعنی اگر تهدید کردند زیرساخت می‌زنند ما هم اعلام کردیم زیرساخت می‌زنیم، اگر قرار است نفتی نباشد ما هم اعلام کردیم برای همه نباید باشد. اگر قرار باشد پلی برای ما نباشد، پلی هم برای کشورهای منطقه و مبدا تجاوزان نخواهد بود. تمام رسانه‌های غربی، رسانه‌های آمریکا و حتی اعضای کنگره اذعان کردند که آمریکا به اهداف خود نرسیده و در این جنگ شکست خورده و بهترین راه این است که به این جنگ پایان دهند.

میرابیان گفت: آقایان هم می‌دانند که راه گریزی ندارند و این تهدیدها راه به جایی نخواهد برد. جمهوری اسلامی ایران از این تهدیدها هراسی ندارد و پاسخ خود را خواهد داد. به نظر من، این سخنان بیشتر برای افکار عمومی داخل آمریکا و غرب مطرح می‌شود، زیرا جمهوری اسلامی بارها در میدان پاسخ داده است.

میرابیان درباره استفاده از پایگاه‌های انگلیس و بلغارستان توسط آمریکا گفت: در موضوع اینکه کشورها پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا قرار دهند، جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن بی‌واکنش نخواهد بود و هیچ تردیدی در پاسخ نخواهد داشت. ما این موضوع را در منطقه غرب آسیا چه خلیج فارس و چه اردن نشان دادیم و در هر منطقه دیگری، هر کشوری علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و تهدیدی برای ایران باشد، جمهوری اسلامی هیچ ملاحظه‌ای برای واکنش نخواهد داشت و تردیدی برای پاسخ دادن ندارد.

وی ادامه داد: در مورد بلغارستان هم در روزهای گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه در نشستی با حدود بیست نفر از سفرای اروپایی، این موضوع را به‌صراحت به آنان ابلاغ کرد. جمهوری اسلامی ایران تحمل نخواهد کرد که هرگونه اقدام خصمانه‌ای از خاک این کشورها ایران انجام شود. بنابراین، بلغارستان یا انگلیس هم در صورت انجام چنین اقدامی، مشمول همین قاعده خواهند بود و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در این خصوص هیچ ملاحظه‌ای برای واکنش نخواهد داشت و سپاه در بیانیه‌ای به انگلیس هشدار داده است که اگر بمب افکن‌های B2‌ از پایگاه‌های انگلیس به ایران بیایند برای جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست. طبیعتا هر کشوری در این امر دخالت کند، ما هیچ ملاحظه‌ای برای پاسخ نخواهیم داشت.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره سفر دو روزه نخست وزیر عراق به ایران و اینکه گفته می‌شود حامل پیامی برای ایران بود، گفت: ما نیازی به پیام آمریکایی‌ها نداریم. شروط ما مشخص است، یادداشت تفاهم هم مشخص است و نیازی به پیغام و پسغام و شروط جدید نداریم، آن‌ها هنوز آمادگی جدی ندارند و همچنان حاضر نیستند این واقعیت را بپذیرند. باید بپذیرند که شرایط خلیج فارس به گذشته باز نخواهد گشت. آمریکا نمی‌تواند پایگاه‌های خود را در منطقه حفظ کند. اگر این واقعیت را بپذیرند، راه گفت‌وگو هم وجود خواهد داشت اگر این را بپذیرند نیازی به میانجی‌گر هم نیست.

این کارشناس مسائل بین‌الملل درباره حضور میانجی‌ها در این دور از درگیری‌ها بین ایران و آمریکا گفت: میانجی‌گر هست، ما پاکستان را قبول داریم اما اگر بستر آن فراهم باشد، میانجی‌ها هم وارد خواهند شد، اما تا زمانی که واقعیت خلیج فارس و جایگاه ایران را نپذیرند، طبیعتا بازگشت به میز مذاکره سود و فایده‌ای ندارد.

میرابیان همچنین درباره سفر عراقچی به قرقیزستان و حضور در اجلاس شانگهای گفت: ما عضو شانگهای هستیم و طبیعتا باید در این نشست شرکت کنیم. در این اجلاس، مواضع جمهوری اسلامی ایران و حقانیت کشور تبیین خواهد شد و همچنین تجاوزهای آمریکا و اقدامات برخی کشورهای همسایه هم مطرح می‌شود و جمهوری اسلامی خیلی شفاف مواضع خود را مطرح خواهد کرد.

وی درباره ارزیابی‌اش از اظهارات روبیو مبنی بر اینکه چین تمایل دارد وضعیت تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بازگردد، گفت: تنگه هرمز با سخن و حرف باز نمی‌شود ما هم می‌خواهیم باز شود ما بر تنگه هرمز حاکمیت داریم اما آمریکا نمی‌خواهد این حاکمیت را بپذیرد. قطعا چینی‌ها حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را می‌پذیرند. براساس قوانین بین‌الملل ما بر این تنگه حاکمیت داریم چراکه آب‌های ساحلی ما در آن است. اینکه چینی‌ها چنین سخنی هم بگویند به معنی این نیست که موافق نظرات آمریکا هستند چراکه آمریکا اصلا نمی‌خواهد حاکمیت ما بر تنگه را بپذیرد و تا زمانی هم که نپذیرند این وضعیت ادامه دارد.

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