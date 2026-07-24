سکوت در مقابل تجاوز آمریکا خطرناک است

به گزارش ایلنا، غلامحسین درزی سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی (۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ برابر با اول مرداد ۱۴۰۵) در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع پیشگیری از درگیری‌ها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات گفت: تمام اقدامات ایران دفاعی، ضروری و مطابق با حقوق بین‌الملل است. جمهوری اسلامی ایران به اعمال حق ذاتی دفاع از خود مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد برای حفاظت از مردم ایران و دفاع و حفاظت از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع ملی حیاتی خود ادامه خواهد داد.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در سخنانش گفت: موثرترین راه برای جلوگیری از درگیری‌ها، پایبندی کامل به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، خودداری از تهدید یا استفاده از زور، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بر اساس برابری، احترام متقابل و رعایت حقوق بین‌الملل است.

درزی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره به این اصول پایبند بوده و مسیر گفت‌و‌گو و دیپلماسی را دنبال کرده، زیرا معتقد است صلح و امنیت پایدار تنها از طریق احترام به حقوق بین‌الملل و برابری حاکمیتی کشور‌ها قابل دستیابی است.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل خاطر نشان کرد: با وجود بی‌اعتمادی عمیق در پی نقض آشکار تعهدات ایالات متحده ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵)، ایران بار دیگر در سال ۲۰۲۵ با حسن نیت وارد مذاکرات جدی شد تا به توافقی پایدار دست یابد.

او افزود: متاسفانه، در دو مقطع جداگانه، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک به‌طور فعال در جریان بود، آمریکا با توسل به استفاده غیرقانونی از زور، در نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد به دیپلماسی خیانت کرد.

درزی گفت: اقدامات آشکار تجاوزکارانه‌ای که آمریکا و رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ و بار دیگر از فوریه ۲۰۲۶ از جمله هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان، زیرساخت‌های غیرنظامی و تاسیسات حیاتی مرتکب شده‌اند، نقض فاحش حقوق بین‌الملل به‌ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شمار می‌رود و پیامد‌های جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

معاون نمایندگی ایران نزد سازمان ملل تصریح کرد: برغم این اقدامات غیرقانونی، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تعهد خود به دیپلماسی را نشان داد و از طریق میانجی‌گری صادقانه پاکستان و با حمایت شرکای منطقه‌ای، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در تاریخ ۱۷ ژوئن، چارچوبی را برای کاهش تنش، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، جلوگیری از تکرار تجاوز و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات ایجاد کرد.

او گفت: از زمان امضای این تفاهم‌نامه، جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت عمل و تعهدات خود را به‌طور کامل اجرا کرده است در مقابل آمریکا به صورت هدفمند تعهدات خود را نقض و درعین حال تلاش کرده است عدم پایبندی خود را از طریق بهانه‌های بی‌اساس توجیه کند.

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل افزود: تقریبا بلافاصله پس از اجرایی شدن تفاهم‌نامه، آمریکا مرتکب نقض‌های اساسی تعهدات خود از جمله با ادامه حملات نظامی روزانه علیه ایران از طریق هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله پل‌ها، اعمال دوباره محاصره دریایی و تلاش برای ایجاد یک رژیم دریایی موازی در تنگه هرمز که آشکارا مغایر با بند ۵ تفاهم‌نامه است، شد. آمریکا همچنین به نقض سایر مفاد کلیدی این تفاهم‌نامه ادامه داده است.

او یادآور شد: در روز‌های اخیر، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان به نادیده گرفتن و بی توجهی به حقوق بین‌الملل ادامه داده و بار‌ها و آشکارا تهدید کرده است که زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله پل‌ها و نیروگاه‌ها را نابود خواهد کرد.

معاون نمایندگی ایران نزد سازمان ملل تاکید کرد: ادامه حملات غیرقانونی آمریکا، تهدیدی جدی برای ثبات منطقه‌ای، آزادی کشتیرانی و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز است.

او درباره لفاظی‌های ترامپ نیز گفت: عادی‌سازی چنین اظهارات بی‌پروایانه و اقدامات غیرقانونی مستمر علیه ایران، در صورتی که بدون پاسخ بماند، تجاوز بیشتر را تشدید می‌کند، تلاش‌های میانجیگری را تضعیف می‌کند، اعتماد به توافقات را از بین می‌برد، منشور سازمان ملل متحد را به یک تکه کاغذ تبدیل کرده و پیامد‌های خطرناکی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه خواهد داشت.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: شورای امنیت نباید سکوت کند. این شورا باید به مسئولیت‌های خود طبق منشور عمل کند؛ اقدامات فوری و مؤثر برای وادار کردن ایالات متحده به توقف اقدامات تجاوزکارانه مداوم و سایر رفتار‌های غیرقانونی خود و نیز تضمین پاسخگویی در قبال نقض جدی قوانین بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه اتخاذ کند.