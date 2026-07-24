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مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان خبر داد:

تلاش برای اتصال فوری برق مناطق آسیب‌دیده از حمله تروریستی آمریکا

تلاش برای اتصال فوری برق مناطق آسیب‌دیده از حمله تروریستی آمریکا
کد خبر : 1817679
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از حضور فوری تیم‌های عملیاتی در محله تپه‌الله‌اکبر بندرعباس خبر داد و گفت: با تلاش نیروهای شرکت برق، جریان برق مناطق آسیب‌دیده از حمله تروریستی آمریکا، حداکثر تا یک ساعت آینده وارد مدار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مهرداد حسن‌زاده با اشاره به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های شهری در پی حمله آمریکای جنایتکار، اظهار کرد: به دنبال حمله ارتش تروریستی آمریکا به محله تپه‌الله‌اکبر بندرعباس، یک عدد تیر برق در این منطقه دچار شکستگی شده و پارگی سیم‌های انتقال نیرو در محل حادثه رخ داده است که بلافاصله تدابیر لازم برای رفع مشکل اندیشیده شد. 

وی با تاکید بر سرعت‌عمل دستگاه‌های خدمات‌رسان در مدیریت بحران، افزود: بلافاصله پس از وقوع حمله، تیم‌های عملیاتی و نیروهای واکنش سریع شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در محل حاضر شدند. هم‌اکنون عملیات ایمن‌سازی محیط، رفع خطر و ترمیم شبکه آسیب‌دیده با تمام توان و سرعت در حال انجام است. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با بیان اینکه روند بازسازی شبکه برق بی‌وقفه در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها و روند پیشرفت عملیات، حداکثر تا یک ساعت آینده برق مناطق آسیب‌دیده مجدداً وصل شده و شرایط به حالت عادی بازمی‌گردد. 

به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان، حسن‌زاده در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم، توصیه‌های ایمنی را یادآور شد و تصریح کرد: از عموم شهروندان محترم تقاضا داریم تا پایان کامل عملیات ترمیم شبکه، از نزدیک شدن به تجهیزات، پایه‌ها و سیم‌های آسیب‌دیده برق اکیداً خودداری کرده و نهایت همکاری را با عوامل عملیاتی و امدادی مستقر در میدان داشته باشند.

 

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