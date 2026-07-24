به گزارش ایلنا، مهرداد حسن‌زاده با اشاره به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های شهری در پی حمله آمریکای جنایتکار، اظهار کرد: به دنبال حمله ارتش تروریستی آمریکا به محله تپه‌الله‌اکبر بندرعباس، یک عدد تیر برق در این منطقه دچار شکستگی شده و پارگی سیم‌های انتقال نیرو در محل حادثه رخ داده است که بلافاصله تدابیر لازم برای رفع مشکل اندیشیده شد.

وی با تاکید بر سرعت‌عمل دستگاه‌های خدمات‌رسان در مدیریت بحران، افزود: بلافاصله پس از وقوع حمله، تیم‌های عملیاتی و نیروهای واکنش سریع شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در محل حاضر شدند. هم‌اکنون عملیات ایمن‌سازی محیط، رفع خطر و ترمیم شبکه آسیب‌دیده با تمام توان و سرعت در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با بیان اینکه روند بازسازی شبکه برق بی‌وقفه در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها و روند پیشرفت عملیات، حداکثر تا یک ساعت آینده برق مناطق آسیب‌دیده مجدداً وصل شده و شرایط به حالت عادی بازمی‌گردد.

به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان، حسن‌زاده در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم، توصیه‌های ایمنی را یادآور شد و تصریح کرد: از عموم شهروندان محترم تقاضا داریم تا پایان کامل عملیات ترمیم شبکه، از نزدیک شدن به تجهیزات، پایه‌ها و سیم‌های آسیب‌دیده برق اکیداً خودداری کرده و نهایت همکاری را با عوامل عملیاتی و امدادی مستقر در میدان داشته باشند.